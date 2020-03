Aude: une journée de sport adapté

Coursan Pétanque a accueilli pour la 14 ème année consécutive des associations de sport adapté. Organisée en partenariat avec le Comité Départemental de Sport Adapté de l’Aude (11) cette journée a réuni plus de 60 jeunes. Depuis plusieurs années, les établissements participant à cette rencontre, Instituts Médico-Educatifs Raymond Fages d’Agde (34) Louis Signoles de Narbonne, Robert Seguy de Pépieux, Cenne-Monesties (11) restent fidèles à l’esprit sportif de par leur présence et leur dévouement. parce que le Sport Adapté est un moyen privilégié de développement mental et affectif, c’est un puissant vecteur émotionnel et les joueurs ont montré un réel plaisir dans cette compétition ou chacun s’est impliqué de façon exemplaire ayant pour objectif le dépassement de soi, le plaisir, l’échange, la convivialité… Un moment fort pour le Club de Coursan Pétanque qui souhaite l’égalité des chances malgré les différences.