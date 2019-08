Aude: grande soirée “Les Trophées du sport”, le 6 juin

Les Trophées du Sport l’an dernier, organisés au profit du comité départemental du sport adapté.Depuis 1998, la manifestation Les Trophées du sportest organisée au profit du comité départemental du sport adapté de l’Aude. Il s’agit d’une part de récompenser, lors de la soirée de gala annuelle, les acteurs du sport régional (sportifs, dirigeants, entraîneurs) et d’autre part de porter un éclairage sur des sportifs dont on parle peu : les sportifs handicapés mentaux.

Le 6 juin, dans l’attente d’autres confirmations de nombreuses personnalités du sport, seront présents à Carcassonne : les handballeurs champions du monde et champions olympiques Jérôme Fernandez (Photo), Luka Karabatich et Grégory Anquetil ; l’ex-entraîneur de Lille et de l’AS Saint-Étienne Laurent Roussey ; le boxeur Jean-Claude Bouttier ; Mathieu Daffreville, de l’équipe de France de judo (- 90 kg) 5e au JO de Pékin, vainqueur du tournoi international de Paris ; le Toulousain Franck Parolin, champion d’Europe de descente marathon à VTT ; le triple champion du monde de pentathlon Sébastien Deleigne.

Programme : à 10 heures, ouverture de la journée « sport en fête » au complexe du lac de la Cavayère ; à 12 heures, déjeuner avec accueil des invités ; à 16 heures, arrivée des invités au lac de la Cavayère pour participer aux activités sportives ; à 16 heures, goûter et remise des maillots offerts par McDonald’s aux sportifs du comité départemental du sport adapté, avec dédicace des sportifs de haut niveau invités ; à 17 heures, match de beach soccer de sport adapté ; à 18 heures, tournoi de beach soccer entre une sélection de sportifs de haut niveau et les personnalités invitées, au stade Mazet ; à 20 h 30, soirée de gala à la salle du Dôme avec apéritif, dîner et remise des trophées, animation avec orchestre de variété, tombola, vente aux enchères.

Tous les bénéfices de la manifestation seront reversés au comité départemental du sport adapté de l’Aude.

(Source La Dépêche du Midi)