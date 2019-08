Auchel (Nord): près de trente pongistes ont disputé le sixième tournoi de sport adapté

Le week-end dernier, les joueurs du FJEP AL Auchel ont remporté cinq podiums lors du sixième tournoi de sport adapté. Samedi, sur les tables de tennis de la salle Jean-Claude-Drollez s’est déroulé le sixième tournoi du sport adapté. La section locale du sport adapté a vu le jour en 2007. Elle compte 16 membres. Depuis six ans, les résidants des Foyers de la Ternoise, de Monchy-Cayeux et de Saint-Pol bénéficient le lundi des entraînements de Samuel Brognard. Pour la deuxième année consécutive, les pongistes de l’ASCAI handiloisirs, de l’USLH Ruitz et d’Isbergues ont échangé autour de cette petite balle blanche. Les compétiteurs se sont affrontés très amicalement au cours de ce tournoi. La plupart se rendront le 6 juin à Saint-Omer au tournoi régional « Ping pong de coeur ».