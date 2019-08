Auchan va former tous ses cadres au handicap

Auchan lance un programme de sensibilisation sur le handicap à destination de ses cadres et agents de maîtrise. Chaque manager doit devenir un relais de la politique d’intégration.

Auchan va former au handicap ses 6 500 cadres et agents de maîtrise. La compagnie Guichets Fermés (Lyon) et le cabinet JLO Conseil (Villefranche-sur-Saône) ont été retenus sur appel d’offres. Le module de formation qu’ils ont mis au point, de quatre heures, est testé à Lille le 21 janvier. Il sera ensuite organisé pour l’équipe managériale de chaque magasin, soit 150 sessions réparties de mai 2010 à 2011.

« L’objectif est que chaque manager devienne un relais opérationnel de la politique d’intégration du groupe, jusqu’ici essentiellement portée par les RRH », explique Laurence Fornari, responsable diversité et mission handicap. Le coût pédagogique, de 350 000 euros (hors frais), est pris en charge dans le cadre du budget handicap, et non sur le plan de formation.

Lutter conte les préjugés

Conformément à l’appel d’offres, ce module utilise plusieurs supports pédagogiques : théâtre, à travers la pièce « Le petit fauteuil de Raymond », jeux de rôle et de « buzzer » pour les aspects théoriques et pour la présentation de l’accord interne renouvelé en 2009, et films de témoignages recueillis dans des sites du groupe. Cette action de formation est accompagnée d’une campagne de communication interne. Celle-ci vise à lutter conte les préjugés concernant les personnes handicapées (en terme d’évolution professionnelle, de capacité à encadrer, etc.).

Elaborer un plan d’actions



Par ailleurs, le cabinet Atout et handicap a été retenu pour réaliser un recueil de bonnes pratiques auprès des magasins ayant atteint ou dépassé le taux de 6 % de salariés handicapés. Cela lui permettra de conduire, de mars à juin, un audit auprès de ceux qui ne sont qu’à 3 ou 4 % et de les aider à élaborer un plan d’actions, pour enfin accompagner sa mise en œuvre les années suivantes.