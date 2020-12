Auch édite un Guide de l'accessibilité

Listen to this article Listen to this article



La ville d’Auch vient d’éditer un Guide de l’accessibilité. Diffusé à cinq mille exemplaires, il propose, en soixante pages, un répertoire des structures et services qui facilitent la vie de toutes les personnes souffrant d’un handicap. Pour Ghyslaine Lassus, adjointe au maire et déléguée à l’accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite à la ville d’Auch, il s’agit d’« un guide unique en Midi-Pyrénées ». Outil pratique qui recense toutes les structures qui aident les personnes handicapées à trouver puis à s’adresser aux bons interlocuteurs en fonction de leur problématique, le guide est découpé en fonction de celles-ci : enfance et handicap, emploi et formation, interlocuteurs par type de handicaps, protection juridique et tutélaire, aides au quotidien, tourisme et handicap, déplacement seul ou accompagné, logement, maintien à domicile, sport et santé.