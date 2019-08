Au Speedkart de Hyères, cent pilotes ont roulé pour venir en aide aux personnes handicapées

Cinquante équipages de deux personnes étaient sur la ligne de départ, le 27 juillet dernier, au Speedkart de Hyères, pour s’élancer en faveur de deux associations hyéroises : « Un Fauteuil à la mer » de Giens et « Entraide ». Tous les fonds récoltés iront à l’aide aux personnes à mobilité réduite qui bénéficient aujourd’hui d’un ponton flambant neuf leur permettant de se baigner facilement à Renée-Sabran. Utile et généreux.

« Du parking à la mer, tout est réglé pour assurer une mise à l’eau pratique. Le ponton en bois est équipé de quatre systèmes de mise à la mer. Il a coûté 800 000 euros et l’aide de tous a été nécessaire », expliquent Stéphane Lanteri, responsable de l’association « Entraide » et Thierry Ortega, directeur d’Un Fauteuil à la mer. « Courses de kart, tournoi de pétanque, scooter des mers… Toutes les initiatives sont les bienvenues pour soutenir l’action des deux “associations soeurs” ». D’ailleurs, les activités possibles pour les personnes à mobilité réduite sont aujourd’hui de plus en plus larges. « Non, le handicap n’est pas une fatalité mais peut devenir une liberté si on s’en donne les moyens », ajoutent-ils.

Bonne action

Depuis 2001, le Speedkart est le point de rendez-vous des pilotes solidaires et généreux. Premier partenaire privé local, le circuit est le lieu de convergence de tous ceux qui veulent se mesurer sur l’asphalte en tout en faisant une bonne action. La mairie d’Hyères a également aidé les deux associations à hauteur de 18 000 euros pour « Un fauteuil à la mer » et 3 000 euros pour « Entraide ». Dans les mois qui viennent, les rendez-vous ne manquent pas : d’ici juin 2010, Bernard Nicolas et Chantal Bénard préparent un projet artistique de peinture sur plâtre et sur ponton. Une sculpture devrait également être réalisée, sortant de l’eau et symbolique de « l’après-handicap ». « Car l’acceptation de son handicap est une ouverture vers d’autres activités. Nous travaillons actuellement sur des projets de kayak, de voile, de promenade en mer, de plongée sous-marine et même de ski alpin », expliquait Thierry Ortega à nos confrères de Var-MAtin. Avec de la volonté (et du soutien), tout est réalisable.