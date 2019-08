Au foin de la rue: LE festival accessible

Les 4 et 5 juillet prochains, aura lieu le festival « Au foin de la rue », à Saint-Denis de Gastine (53). « Éthique et éclectique », il rassemblera en plein air de nombreux chanteurs et musiciens autour de différents styles musicaux. Grande particularité de cet événement : tout sera mis en œuvre pour y assurer une accessibilité maximale à tous les spectateurs. Les organisateurs du Festival viennent d’ailleurs d’être récompensés par le Trophée national de l’accessibilité. Ainsi de nombreuses mesures seront mises en place pour faciliter l’accès de tous :

• Des bénévoles – accessibilités sont dépêchés sur place. Ils seront présents un peu partout et notamment sur le parking réservé aux spectateurs en situation de handicap. Ils pourront aider au déplacement des personnes qui en ont besoin (fauteuil, orientation auditive…).

• Un prêt de joëlettes sera organisé.

• Des toilettes adaptées seront prévues.

• Des guides pourront décrire la scène aux personnes aveugles et malvoyantes.

Par ailleurs, les organisateurs se sont associés à l’association Lilavie – qui propose des journaux rédigés avec des phrases courtes et des mots simples : celle-ci a réalisé en prévision du festival « un guide du festivalier en facile à lire et à comprendre ». Il est consultable sur : www.aufoindelarue.com.

Pratique : Des cars seront proposés pour se rendre au festival et rentrer chez soi ensuite (au tarif imbattable de 1 euro). Des bouchons d’oreilles seront également distribués à ceux qui le souhaitent.