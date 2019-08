Au cœur du salon Handica 2011

C’est à Eurexpo Lyon que le 16ème salon Handica ouvre ses portes jusqu’à demain. « Le salon pour l’autonomie à tous les âges » regroupe cette année pas moins de 280 exposants et se divise en sept espaces thématiques (espaces relativement conséquents), afin d’offrir aux nombreux visiteurs le maximum de solutions à tous leurs besoins. Ce salon, qui est sans conteste l’un des plus grands de France, devrait, en effet, voir défiler environ 25 000 visiteurs. Voilà donc de quoi faire travailler d’arrache pied tous les exposants présent sur le site. Retour sur cette journée d’inauguration.

9 heures, le salon Handica 2011 se réveil petit à petit. Les portes sont encore fermées au public. C’est l’occasion idéal de visiter rapidement les nouveautés 2011, et cette année la nouveauté c’est La Maison de l’Autonomie.

Pour faire simple, La Maison de l’Autonomie permet de faire découvrir au public les dernières tendances en matière d’accessibilité d’habitat sur un espace de 200 m2 divisé en quatre thèmes. Il y a donc de quoi faire !

Bref, continuons cette avant visite. La visite « officielle » ayant lieu à 11h30 en présence de Jean-Jack Queyranne, président du Conseil régional Rhône-Alpes.

En fond de salon se trouve le stand d’Handisport Rhône-Alpes. Le stand semble vide mais c’est pourtant bien là que quelques heures plus tard on pourra voir des enfants en fauteuils s’amuser, rire, sourire et « s’éclater ».

Les nouvelles technologies au cœur de l’édition 2011

Un peu plus loin se trouve un stand où se tiennent quatre grands arcs métalliques, rien de réellement atypique me direz-vous… Un peu, quand même, quand on apprend qu’avec ces arcs une personne souffrant d’un handicap peut faire de la musique à l’aide d’une baguette et d’un petit mouvement du corps (main, pied, tête…), voir même, en appuyant sur un simple bouton, avoir toutes les possibilités les plus larges en thème de créativité musicale.

Ce salon 2011 mise sur la technologie. Preuve en est avec cette révolution qu’est l’Internet en braille ou encore cet Iphone parlant. Incontestablement, on trouve de tout afin de rendre les handicaps moins laborieux et contraignant.

Une fois les portes ouvertes, l’ambiance régnant sur le salon est vraiment détendue et malgré la forte affluence de l’après-midi on ne se marche pas dessus. Curieux comme nécessiteux sont présents en ce mercredi 8 juin. Le vaste salon est parcouru par des familles entières et les yeux de certains dégagent le même regard que pourrait avoir un enfant dans un magasin de jouet.

Le salon Handica est vraiment le salon de l’utile (l’espace Emploi a par exemple, en 2009, permis de réaliser 1500 rencontres avec 50 entreprises et missions handicap). De nombreuses conférences, débats ou encore colloques y sont prévus afin de partager, discuter et informer sur le thème du et des handicaps.

Handica 2011, 16ème édition, sera ouvert jusqu’au vendredi 10 juin de 9h30 à 18h30 (18 h le dernier jour). Entrée gratuite, toilettes adaptées, salle de soins, permanence médicale, prêt de fauteuils roulants et des auxiliaires de vie, tout est fait pour que ces deux communautés des valides et des invalides partagent et se retrouvent sans qu’il n’y est plus vraiment de différence.