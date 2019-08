Au cinéma sans voir: 2ème édition du festival pour mal voyants

PARIS, (AFP) – Pour la deuxième année consécutive, le festival de cinéma pour aveugles et mal voyants s’ouvre mercredi à Créteil, en région parisienne, avec la description des images à l’écran en voix-off.

Grâce à ce procédé en Audiovision, dix films récents vont être projetés au cinéma UGC Ciné Créteil aux spectateurs dont la vision est altérée ou inexistante, dont des succès comme “La fille du Puisatier” de Daniel Auteuil, “Le discours d’un Roi” de Tom Hooper, “Rien à déclarer” de Dany Boon ou “Des Hommes et des Dieux” de Xavier Beauvois ou “Moi Moche et Méchant”, fim d’animation de Pierre Coffin et Chris Renaud, mais aussi des films plus confidentiels comme “Chez Gino” de Samuel Benchetrit.

Cette initiative – jusqu’au 10 mai – avait été lancée avec succès l’an dernier par l’association Valentin Haüy, qui milite pour un changement des mentalités, espère bousculer ainsi les esprits et entend pallier une offre trop faible, explique-t-elle dans un communiqué.

C’est elle qui a importé cette technique des Etats-Unis il y a 22 ans et qui l’a développée en France : depuis, l’AVH a audiodécrit plus de 400 films, soit plus de 85% de la production en France, et forme des audiodescripteurs.

La voix de la description est placée entre les dialogues, ou les éléments sonores importants, afin de ne pas nuire à l’oeuvre originale.

Parallèlement à cette manifestation, l’association a mis en ligne le 14 avril une pétition sur son site pour défendre l’accès des aveugles et des mal voyants aux programmes audiovisuels : plus de 7.000 personnes ont déjà apporté leur soutien. La pétition est ouverte à la signature jusqu’au 20 mai sur le site de l’association (http://www.avh.asso.fr/) et sera remise fin mai au Ministère de la Culture.