Au cinéma, la norme, c’est vous !

Aller au cinéma, comme tout le monde, avec un enfant ou un adulte handicapé, c’est désormais possible à Nanterre.Il s’agit d’une séance un peu particulière. Ouverte à tous, elle est adaptée et destinée en priorité aux enfants et adultes souffrant d’un trouble envahissant du développement, d’un handicap mental ou d’un polyhandicap et à leurs accompagnateurs. Bien que ce soit le loisir culturel le plus familial et populaire, l’accès au cinéma est refusé de fait aux personnes autistes, polyhandicapées ou présentant un handicap mental accompagné de troubles du comportement.

Au premier applaudissement à contretemps, au premier cri ou rire « bizarre », les regards puis les réflexions déplacées ont vite fait de faire sortir de la salle la famille qui « avait osé » se risquer dans un lieu public avec un enfant ou un adulte présentant ce type de handicap. Si les parents sont très courageux, ils feront une seconde tentative qui aboutira à la même retraite précipitée et honteuse… et c’en sera fini de ce qui devrait être un moment de plaisir accessible à tout le monde.

Cette séance spéciale permet de profiter, comme tout le monde, de la possibilité d’aller au cinéma en famille et de pouvoir exprimer ses réactions, sans avoir peur de déranger.

Un cinéma enfin ouvert à tous, des parents détendus et des spectateurs qui prennent conscience que le partage est possible…

Pour mettre fin à cette exclusion de fait, les associations Sens commun et Les Espaces ouverts* ont rejoint le réseau Ciné-ma différence, concepteur de ces séances spéciales. Après Paris et Fontenay-sous-Bois, Nanterre est la 3e ville d’Ile-de-France à proposer des projections spécialement adaptées : noir progressif, son maîtrisé et présence permanente de bénévoles. Ils peuvent entourer et apaiser un spectateur anxieux ou agité, accompagner un enfant aux toilettes, éviter les sorties incontrôlées…

Alors, venez nombreux, et prenez le temps de vous rencontrer : le cinéma, c’est pour tout le monde !

*Sens commun est une association s’occupant de l’intégration des enfants autistes et Les Espaces Ouverts est une association s’occupant d’activités en direction d’adultes ayant un handicap mental. Ces deux associations sont signataires de la Charte Ville-Handicap de Nanterre.



CONTACTS :

Les Espaces ouverts : 27 RUE SADI CARNOT 92000 NANTERRE

01 47 21 08 99 E-mail : essouvert@yahoo.fr

Sens commun : 82 RUE SALVADOR ALLENDE 92000 NANTERRE

01 47 29 19 44 E-mail : SensCommun@aol.com site : www.senscommun.org

Ciné-ma différence : Appt. 14, 139 rue de l’Ouest 75014 PARIS Tél : 06.24.78.57.25

E-mail : contact@cinemadifference.com site : www.cinemadifference.com

PROGRAMME:

En avant-première : Le 21 novembre 2009

LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE

Flash back vertigineux dans le XIXe siècle!

Réservation obligatoire sur place à partir du 14 novembre.

9 janvier 2010

PAS D’HISTOIRES !

12 regards sur le racisme au quotidien

27 février 2010

MIRACLE EN ALABAMA

Comment une éducatrice aide une petite fille de 7 ans très différente des autres à communiquer

20 mars 2010

CHICKEN RUN

Histoire de drôles de poules en pâte à modeler, dans la lignée de Wallace et Gromitt.

LIEU:



Cinéma Les Lumières 49, rue Maurice-Thorez 92000 NANTERRE

Tarif unique : 4 euros

PARKING GRATUIT