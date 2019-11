Altruiste, Jérôme Ollivry a créé en 2008 Au Bord de la Terre, école de plongée accueillant à la fois des personnes valides et en situation de handicap. L’entreprise, lauréate des Trophées Voyages SNCF du Tourisme Responsable 2011, recevra les 16 et 17 juin l’événement Handibulles, deux journées spécialement dédiées à la découverte de l’handiplongée. Entretien.

Qu’est-ce qui vous a amené à créer votre structure ?

Ancien militaire et passionné de plongée, j’ai créé Au Bord de la Terre sur les rives de la Ria d’Etel dans le Morbihan, une région pour laquelle je suis tombé amoureux. Ayant un frère aîné trisomique, j’ai toujours été sensibilisé au handicap et voulais faire partager ma passion. D’autant plus que la demande est croissante ! Nous sommes passés de moins de 10 « handiprestations » en 2008 à 96 en 2011 et nous pensons accueillir 120 personnes en situation de handicap cette année. En décembre 2011, suite au succès de nos journées d’initiation à la plongée pour les personnes en situation de handicap, l’association Handibulles a été créée. Elle vise à assurer la pratique, la promotion et le rayonnement de la plongée sous-marine handisport.

Parlez-nous de l’événement qui aura lieu en juin.

Les 16 et 17 juin, nous proposons deux journées spécialement dédiées aux personnes en situation de handicap. Elles pourront effectuer leur baptême avec moniteurs et encadrants formés à la plongée handisport et tout le matériel adapté*.

Comment se passe un baptême de plongée pour une personne paraplégique, par exemple ?

De la même manière que pour une personne valide ! Le baptême se déroule en site naturel à six mètres de profondeur maximum. Nous accompagnons la personne en permanence et ne la lâchons jamais. Seul le transfert varie. Pour les déplacements, nous disposons d’équipement adaptés : bateau, véhicule accessibles… Enfin pour la mise à l’eau, nous installons la personne dans un fauteuil immergeable.

Peut-on dire que la plongée a des vertus thérapeutiques ?

Pour les personnes atteintes de handicap mental, l’impact est significatif. Après avoir plongée, la personne n’a plus la même vision des difficultés et son appréhension de la vie se trouve changée. J’ai déjà accueilli un neurologue avec des patients qui m’a assuré que la plongée est bénéfique pour eux. Pour une personne en situation de handicap moteur, réaliser un baptême de plongée est un exploit. Leur satisfaction est beaucoup plus importante que chez une personne valide, qui sera, elle aussi, émerveillée par cette expérience.

Votre engagement ne s’arrête pas au handicap. Vous avez également une démarche écologique et humanitaire…

En effet, nous utilisons beaucoup de matériaux écologiques: laine de chanvre, matériaux recyclables, réutilisables et naturels. Un système de récupération et de filtration des eaux de pluie et de recyclage des eaux usées a été mis au point. Il permet de réutiliser 90 % de l’eau consommée, évitant ainsi d’utiliser l’eau potable dans la pratique de notre activité. Par ailleurs, nos panneaux solaires caloporteurs permettent de subvenir à plus de 80 % de nos besoins en eau chaude et chauffage. Nous avons également un projet de compensation carbone. Il nous a permis en décembre dernier d’aider à l’achat d’un véhicule utilitaire destiné à un orphelinat au Togo et d’acheminer une tonne de matériel pour les enfants.

Des projets ?

Nous voulons d’abord assurer une réponse à la demande croissante de prestations handiplongées. Notre objectif est également de faire vivre indépendamment l’association Handibulles, de créer des moments fédérateurs de partage, des rencontres humaines. Lors des journées Handibulles, beaucoup de gens viennent me voir en me demandant « Comment puis-je aider, participer ? ». Or sans diplôme de moniteur, on ne peut pas assister directement à la plongée. Je leur réponds qu’ils peuvent nous aider par leur présence, leur humanité. L’année dernière une riveraine est venue nous voir avec deux gâteaux. C’est un exemple simple mais il illustre bien notre philosophie. Ça m’a beaucoup touché.