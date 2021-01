Attractions accessibles au handicap : Un nouveau parc à Efteling

Ecouter article Ecouter article





Attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre une aventure phénoménale dans des attractions accessibles au handicap et à tous les jeunes visiteurs.

« Nest ! » C’est le nom qui a été donné à ce nouveau parc d’attractions qui verra le jour très prochainement au sein du parc Efteling. Situé au sud des Pays-Bas, le parc d’attractions Efteling a d’ores et déjà commencé le chantier du nouveau parc de jeux « Nest ! » et n’a qu’un seul et unique objectif : rendre ses attractions accessibles au handicap.

Un nouveau parc de jeux très prometteur

Le parc Efteling commence les travaux par la construction d’une tour de 6,5 mètres de haut et d’un poids total de 2 500 kilos qui abritera deux toboggans. L’un des toboggans sera une plateforme d’attractions accessibles au handicap qui se fera avec un accompagnateur. Dans le bois de jeux « Nest ! », les visiteurs rencontreront des éléments familiers des grands montagnes russes du parc Efteling.

De loin, la tour et les toboggans auront l’apparence d’un dragon. Au sommet de cette tour, un périscope y sera installé afin que chaque visiteur puisse profiter de la vue à environ 6,5 mètres de hauteur du sol. Appelé également « le nouveau bois de jeux », « Nest ! » sera un lieu de 1 200 m² où tous les jeunes aventuriers pourront jouer, se développer et se préparer à leur premier tour en montagnes russes.

Un jeu accessible à tous

Après 36 ans de fonctionnement, le carrousel « Polka Marina » a fermé ses portes l’année dernière, ce qui a obligé le parc Efteling à trouver une autre alternative. Effectivement, pour les jeunes visiteurs du Royaume « Ruigrijk », la partie du parc Efteling où se trouvent les nombreuses montagnes russes devait être mise en avant, tout en se démarquant des autres parcs d’attractions. Ce sera évidemment chose faite grâce à l’installation d’une attraction accessible au handicap.

Ainsi, le parc de jeux « Nest ! » sera le nouveau lieu de prédilection pour ce groupe cible. Le fait que ce parc soit accessible à tous, cela lui donne une importance particulière. En effet, d’après le directeur général d’Efteling : « L’accessibilité est une grande priorité au Parc Efteling depuis de nombreuses années. Il est important pour nous que tous les visiteurs se sentent les bienvenus et en sécurité au Parc Efteling. C’est ce qui est l’élément fondamental du parc de jeux « Nest ! ». Nous voulons y créer un lieu accessible à tous les petits aventuriers, un endroit où tous les enfants peuvent jouer ensemble sans souci. Qu’il s’agisse d’un enfant avec ou sans handicap (visible), tout le monde doit pouvoir jouer ensemble. »

En plus du toboggan, les autres activités proposées par « Nest ! » seront également des attractions accessibles au handicap. En effet, le parc de jeux « Nest ! » disposera entre autres d’un chemin en bois accessible aux fauteuils roulants et d’un matelas à eau adapté à tous, que ce soit avec ou sans handicap. Toutes les options de jeu seront réalisées à différentes hauteurs, de sorte que les enfants puissent jouer assis ou debout. De plus, un endroit sera prévu pour que les enfants puissent se retirer. Un lieu où il y aura moins de stimuli grâce aux choix spécifiques dans l’utilisation des couleurs et de la thématisation.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.efteling.com/fr

Robin Hubert