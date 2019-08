Attention aux pilules amaigrissantes

Trois personnes ont été mises en examen, dans l’affaire des gélules amaigrissantes qui ont causé le décès d’une femme de 32 ans. Celle-ci avait absorbé des gélules amaigrissantes contenant de la sibutramine et de la phénolphtaléine. Le parquet de Bobigny a ouvert une information judiciaire contre X pour « administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». La sibutramine est interdite depuis 2007 dans les préparations magistrales et n’est autorisée que dans le Sibutral, médicament antiobésité dont la prescription est réservée à certains spécialistes et qui implique un suivi régulier des patients en raison du risque de survenue d’effets indésirables cardio-vasculaires.