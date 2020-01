Atos Origin : « Tous nos postes sont ouverts aux personnes handicapées »

Atos Origin est l’une des plus grandes entreprises de son secteur. Elle met en place de nouvelles solutions informatiques et parallèlement, par le biais de son activité Infogérance, prend en charge la gestion des infrastructures informatiques clés de ses clients. Atos Origin embauche depuis plusieurs années des personnes handicapées et souhaite encore améliorer sa politique. Régis Dudon DRH adjoint de l’activité infogérance d’Atos Origin en France. Il répond à nos questions sur cette nouvelle vision.

Handirect : Depuis quand développez-vous une politique claire d’emploi des personnes handicapées ?

Régis Dudon : Nous le faisons de manière régulière, mais cela a pris une place plus marquée depuis 2006 avec nos partenaires sociaux puis en 2007 avec le démarrage d’une négociation sur un projet plus ambitieux et la mise en œuvre de la sous-traitance avec le milieu protégé dans le recyclage du matériel.

H. : Quand avez-vous signé votre premier accord ?

R.D. : Nous avons signé en 2008 et nous avons fait suivre cette signature d’un référendum dans l’entreprise pour faire valider totalement cette démarche par les salariés, ce qui a été un succès. Nous avons ensuite attendu l’agrément de la Direction du Travail.

H. : Quelles sont les grandes lignes de votre accord ?

R.D. : Le recrutement de 45 personnes sur 3 ans, l’accueil, l’insertion et la formation, le maintien dans l’emploi et bien sûr le travail avec le milieu protégé, notamment dans le développement durable et la conciergerie d’entreprise. La mise en place d’un accord s’est révélée la meilleure voie pour développer le recrutement des personnes handicapées.

H. : A quel niveau situez-vous les recrutements ?

R.D. : Nous recrutons généralement les techniciens à Bac + 2 ou3 et les ingénieurs à Bac+ 5.

H. : Comment se décline la formation sur le terrain ?

R.D. : Nous avons une filière de formation qui nous permet d’embaucher de jeunes diplômés et de les former à nos spécialités informatiques durant 6 à 7 mois. Grâce à quoi nous avons pu embaucher des jeunes qui ne venaient pas toujours de formation initiale informatique. Nos postes et nos formations sont ouverts, à tous les niveaux, aux personnes handicapées pour peu qu’elles répondent à nos critères de recrutement. Nous souhaitons à terme tripler le nombre de nos salariés handicapés.

Propos recueillis par JMMC