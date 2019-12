ATMB remet un chèque de 4 000 euros à l’APF 74

Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) a remis le 5 juin un chèque d’un montant de 4 000 euros à l’Association départementale de Haute-Savoie des Paralysés de France. Cette somme est le fruit à la fois des dons récoltés lors de la 2ème édition de la Fête du Sourire à la-Roche-sur-Foron le 12 mai dernier, mais également de l’action menée par ATMB sur la vente de badges de télépéage. En effet entre le 1er et le 30 mai ATMB s’était engagée à reverser 2 € sur chaque badge de télépéage vendu.

Un tirage au sort a également permis de désigner les trois gagnants parmi les bénévoles d’ATMB, de l’APF et du grand public présent le 12 mai dernier, d’une descente en CIMGO®, offerte par Loisirs Assis Evasion, une association qu’ATMB soutient depuis de nombreuses années. Le CIMGO® est une machine qui permet aux personnes handicapées ou dépendantes d’accéder à la randonnée en montagne en toute sécurité et apporte des sensations ludiques et sportives.

Le partenariat avec l’APF 74 est un choix naturel pour ATMB. Il s’inscrit dans la continuité d’autres actions fortes menées par l’entreprise pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Notamment auprès de ses équipes, avec le taux d’emploi des travailleurs handicapés multiplié par cinq entre 2009 et 2011 mais aussi auprès de ses clients pour améliorer l’accessibilité sur son réseau, au niveau des aires de repos et de services mais également des refuges en cas d’arrêt d’urgence.

Acteur essentiel des déplacements au sein de la Haute-Savoie, accessibilité et mobilité pour tous ne sont pas de vains mots pour ATMB. Pour Hugues Hourdin, président d’ATMB, le handicap constitue un engagement en lien avec le cœur de la mission d’ATMB. « La mission d’ATMB est de faciliter les déplacements dans des conditions de confort maximales grâce à la mobilisation de nos équipes. La notion de service est notre priorité. L’accessibilité et la mobilité pour tous sont deux notions indissociables de notre cœur de métier. Cela a logiquement conduit ATMB à aider les personnes en situation de handicap, notamment en termes de mobilité ».

Un chèque pour soutenir les actions d’APF 74

Cédrik Carotte, directeur de l’APF 74 a chaleureusement remercié ATMB pour son action et son engagement, notamment celui des salariés bénévoles qui sont mobilisés et apportent leur soutien franc et massif à l’organisation de la Fête du Sourire.

« Ce chèque va nous permettre d’organiser des moments de convivialité et des sorties pour les personnes en situation de handicap et leurs familles. Ainsi nous allons rompre leur isolement. Lors de la Fête du Sourire nous pouvons constater que chacun trouve naturel d’échanger avec une personne en situation de handicap, c’est précisément l’objectif que nous souhaitons atteindre : vivre ensemble tout simplement. C’est pourquoi nous travaillons avec ATMB, dans un respect mutuel, pour que le regard de la société change sur le handicap ».

La Fête du Sourire : un évènement organisé et financé grâce au partenariat ATMB / APF 74

Depuis 2011, ATMB entretient un partenariat avec l’Association Départementale de Haute-Savoie des Paralysés de France (APF). Pour ATMB, il s’agit d’un rapprochement naturel dans le cadre de sa politique active de mécénat axée sur le thème du handicap depuis 2011. Dans ce cadre, ATMB a organisé et financé pour la deuxième année consécutive la Fête du Sourire. Au-delà de l’investissement financier, il s’agit d’un engagement fort des équipes d’ATMB qui se sont portées volontaires afin d’animer cette journée.

Les bénévoles : acteurs de la réussite de la Fête du Sourire

Le 12 mai dernier, quarante et un collaborateurs ATMB se sont portés volontaires pour animer cette journée d’échange et de solidarité. En contrepartie, ATMB leur offre l’équivalent en temps de travail. Ensemble, les bénévoles ont transmis leurs expériences, animé les stands et encadré les nombreuses activités gratuites : animations, ateliers, jeux, spectacles de rue, musique, danses, visites guidées, sensibilisation au handicap sur parcours fauteuil, etc. Pour les 37 bénévoles d’APF, ces moments d’échanges sont importants afin de rompre leur isolement et d’aller à la rencontre de familles et notamment d’enfants