Athlétisme handisport : Les Bleus à Poitiers avant les Jeux paralympiques

Alors que les Jeux paralympiques de Tokyo approchent à grands pas, un grand événement d’athlétisme handisport aura lieu à Poitiers ce samedi 8 mai.

Ce samedi 8 mai, le meeting de Poitiers accueillera plus de 50 athlètes handisport parmi lesquels les meilleurs athlètes tricolores ! Ils s’affronteront dans l’enceinte du stade Paul Rebeilleau pour un événement décisif dans la course aux Jeux paralympiques.

Des possibilités de quotas supplémentaires pour les athlètes français

En effet, suite au report du Handisport Open Paris à 2022, et après les Grands Prix de Dubaï, Tunis, de Jesolo et de Maisons-Alfort, cette compétition organisée par la Fédération Française Handisport et l’Entente Poitiers Athlétisme 86, pourra permettre aux sportifs d’ouvrir des quotas supplémentaires pour la France en vue des Jeux Paralympiques de Tokyo. À noter d’ailleurs que ceux-ci se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021.

En attendant, une autre grande compétition internationale d’athlétisme handisport se profile déjà pour les athlètes : le Championnat d’Europe World Para Athletics de Bydgoszcz, qui aura lieu en Pologne du 1er au 5 juin 2021.

Pour suivre toute l’actualité des Bleus Handisport ainsi que leur préparation prochains Jeux paralympiques, vous pouvez vous rendre sur le site qui leur est spécialement dédié : https://www.bleushandisport.com/