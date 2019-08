ATF Gaia annonce la création de 40 emplois solidaires d’ici 2013

ATF Gaia, Entreprise Adaptée (1) filiale du groupe ATF, spécialisée dans la collecte, le traitement, le réemploi et le recyclage d’équipements électroniques et informatiques professionnels, représente aujourd’hui l’un des principaux acteurs en Seine et Marne (77) pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Depuis la loi handicap de 2005 (2), les entreprises de plus de 20 salariés sont tenues d’intégrer dans leur effectif 6% de travailleurs handicapés. Aujourd’hui le groupe ATF emploie 53 salariés dont 32 travailleurs handicapés, représentant 58% de son effectif. ATF Gaia, Entreprise Adaptée et filiale du groupe ATF, concrétise la vision des fondateurs d’ATF d’une entreprise respectueuse de l’environnement, socialement responsable, tout en étant tournée vers la performance. Sur l’année 2010 ATF Gaia a recruté 12 travailleurs handicapés et compte accueillir 2 à 3 travailleurs handicapés supplémentaires d’ici la fin de l’année.

Performance économique

• ATF a réalisé un chiffre d’affaires de 5,6 millions d’euros en 2009 et prévoit un chiffre d’affaires 2010 de 6 à 6,2 millions d’euros.

• ATF Gaia a traité 111 000 matériels en 2009, soit environ 3 000 tonnes de matériels informatiques et télécoms.

• ATF Gaia a diversifié son activité et a développé un ensemble de services complémentaires à ses activités de gestion des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques professionnels.

L’activité de service aux entreprises devrait représenter près de 20% du chiffre d’affaires 2010 d’ATF Gaia et permettre la création de 40 emplois solidaires d’ici 3 ans.

« La Valeur Ajoutée Economique et Sociale des Entreprises Adaptées (EA) en 2010 »(3) étude menée par le cabinet KPMG, partenaire de l’UNEA (Union Nationale des Entreprises Adaptées) :

L’étude a déterminé qu’à partir d’une rémunération égale à Smic + 2,6% de toute personne handicapée travaillant dans une EA, chaque Euro investi par la collectivité publique lui est retourné sous forme de recettes fiscales et sociales.

Ainsi, dès que l’Etat investit un Euro dans les EA, il récupère par le biais des différents organismes collecteurs au minimum un Euro.

Accompagnement durable de ses collaborateurs, gage d’une stabilité sociale

ATF Gaia s’investit durablement en matière d’accompagnement de ses collaborateurs : formation, 100% de CDI, partenariats avec les parties prenantes :

• Avec le Conseil général pour organiser le transport domicile-travail et travail-domicile de certains salariés malvoyants;

• Avec un bailleur social pour permettre aux salariés de trouver un logement adapté à leur handicap;

• Avec une banque et une assurance pour faciliter l’accès des personnes handicapées au crédit et leur donner les moyens de s’assurer.

Respect de l’environnement

ATF Gaia permet aux entreprises d’être en conformité avec la directive européenne DEEE (4), avec un impact positif sur l’environnement : le réemploi. ur 111 000 matériels traités en 2009, 80 000 ont été re commercialisés et 30 000 recyclés.

Pour une économie plus solidaire

ATF Gaia donne ainsi aux entreprises les moyens d’être acteur d’une économie plus solidaire. D’une part en les accompagnants dans leur mise en conformité pour la gestion des DEEE et d’autre part en leur permettant de contribuer plus directement à l’insertion par le travail des handicapés. l’appellation de « personne en situation de handicap », Sylvain COUTHIER, Président d’ATF Gaia et Délégué Régional UNEA pour l’Ile de France, réfère la notion de « personne autrement capable » (5)

(1) Entreprise à but social qui emploie durablement au minimum 80% de salariés handicapés dans l’effectif de production, dans des conditions de travail adaptées à leur handicap.

(2) Loi n°2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, votée le 11 février 2005 (Journal officiel du 12/02/2005).

(3) Etude KPMG/UNEA : « La Valeur Ajoutée Economique et Sociale des Entreprises Adaptées en 2010 » disponible sur le site kpmg.fr

(4) La Directive 2002/96/CE, dite DEEE, vise à rendre obligatoire la valorisation des DEEE

(5) Le Professeur Albert Jacquard, généticien de renom a proposé l’appellation « d’être humain autrement capable » pour désigner une personne handicapée lors du Congrès national 2010 de l’UNEA.

A propos du groupe ATF

Créé en 1995, le groupe ATF se positionne comme le spécialiste de la gestion et de la reprise de parcs d’équipements électroniques et informatiques professionnels en fin de vie, avec la fourniture de prestations de services associées à forte valeur ajoutée.

Le groupe ATF réunit 47 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires 2009 de 5,6 millions d’euros.

ATF Gaia, entreprise adaptée est une filiale d’ATF. Depuis la collecte jusqu’au recyclage en conformité avec la réglementation, l’ensemble des actes de gestion et de valorisation des parcs informatiques sortant est coordonné par les équipes spécialisées d’ATF Gaia, constituées ou dirigées par des travailleurs handicapés. www.atf.fr