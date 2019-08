Ateliers « Toque Chef » : quand la cuisine combat le handicap

Avenance Enseignement, leader de la restauration collective scolaire et Grégory Cuilleron, vainqueur d’un Dîner presque parfait et nouvel ambassadeur de l’Agefiph, lancent les ateliers culinaires « Toque Chef » tout au long de l’année 2011 – 2012. Objectif : sensibiliser les convives et les collaborateurs au handicap et à la gastronomie.

Souhaitant poursuivre ses actions de sensibilisation auprès de ses équipes et de ses convives, Avenance Enseignement, filiale du groupe Elior a mis en place avec le soutien de l’Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) des ateliers de cuisine ludiques « Toque Chef » animés par Grégory Cuilleron. À ces occasions, les convives et les collaborateurs par petits groupes pourront :

– réaliser une recette d’exception avec un aliment qu’ils n’ont pas l’habitude de manger ou qu’ils apprécient peu,

– éveiller leurs sens culinaire lors de la dégustation du menu, et découvrir les différentes saveurs des plats,

– être sensibilisés au handicap.

« La cuisine réunit toutes les générations ! », souligne Grégory Cuilleron. Ces ateliers me permettent de partager ma passion culinaire avec les convives et de les sensibiliser à ma situation tout en leur montrant que tout est possible dans la vie et que le handicap n’est pas un frein. »

« Nous avons mis en place cet atelier de sensibilisation sur la base de notre passion commune : la cuisine », précise Christophe Jezequel, directeur Régional Ile de France d’Avenance Enseignement. « Nos collaborateurs et nos convives ont réalisé un menu original, proposé et orchestré par un grand chef dont les compétences font oublier son handicap. »