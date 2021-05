Ateliers pour les aidants : Handissimo soutient parents et professionnels

Ecouter article Ecouter article





En 2020, Handissimo a lancé le projet « Tu aides ? Je t’aide ! », des ateliers pour les parents aidants ayant un enfant en situation de handicap. Face au succès rencontré, les ateliers sont de retour cette année.

Le collectif Handissimo organise entre mai et juin le projet « Tu aides ? Je t’aide ! », des ateliers pour les parents aidants avec un enfant en situation de handicap, proches d’un parent ou professionnels du handicap. Déjà proposés l’an dernier, ils sont de retour cette année, à la demande de nombreux parents. L’objectif de ces ateliers : accompagner les parents avec un enfant handicapé et leur entourage, et les encourager à s’entraider. Pour participer, il suffit simplement de s’y inscrire. Les sessions des ateliers sont gratuites et se déroulent en visioconférence.

Deux types d’ateliers différents

« Tu aides ? Je t’aide ! » se décline en deux formats d’ateliers de discussion. Le premier type d’ateliers est réservé aux parents aidants afin de développer une bonne relation avec leurs proches, mais aussi demander et accepter leur aide. Car il n’est pas toujours facile de formuler sa demande d’aide et de comprendre qu’il s’agit d’une démarche légitime. Le contenu de l’atelier : des exercices, des conseils pratiques et des échanges en petits groupes. Il se déroule en deux sessions complémentaires d’une heure chacune.

Le second format d’atelier doit permettre à l’entourage des parents de leur venir en aide et leur apporter du soutien, en leur apprenant à mieux les comprendre et communiquer avec eux. Il s’adresse aux membres de la famille, amis, collègues ou encore voisins et se déroule en une séance d’une heure et 45 minutes.

Comme chacun des ateliers est limité à 20 personnes, il est important de s’inscrire à l’avance.

En cas de doute, question ou problème, vous pouvez contacter Amandine de l’association Handissimo à l’adresse mail [email protected]. Vous pouvez également la contacter si un atelier est complet ou qu’une date et un horaire ne vous conviennent pas, en indiquant quels horaires seraient favorables pour vous. Le collectif tentera de d’organiser de nouvelles sessions à un autre moment.

Présentation des ateliers aux professionnels du handicap

Les deux formats d’ateliers pour les aidants peuvent aussi être présentés aux professionnels travaillant dans le secteur du handicap (petite enfance, médico-social, associations…), afin de les promouvoir et toucher plus de personnes. La présentation, qui dure une heure, permettra aussi aux participants d’obtenir des conseils afin d’animer eux-mêmes ces ateliers auprès de leurs contacts. Il est aussi impératif de s’inscrire en amont pour recevoir le lien de participation.

Pour toute question sur cet atelier réservé aux professionnels, ou si l’atelier vous intéresse mais que vous ne pouvez pas participer aux créneaux proposés, vous pouvez prendre contact avec Amandine de l’équipe Handissimo à l’adresse [email protected].

Pour vous inscrire aux ateliers du projet « Tu aides ? Je t’aide ! », rendez-vous sur le site internet d’Handissimo.

Vous pouvez aussi découvrir le contenu de chacun d’eux dans une vidéo présentée par Ségolène Frandon, fondatrice du collectif Handissimo.

Camille Romand