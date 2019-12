Ateliers de recherche d’emploi pour les travailleurs handicapés

Les antennes de Melun et de Meaux de Cap emploi 77 Ohé Prométhée proposent aux personnes reconnues travailleurs handicapés des ateliers de recherche d’emploi. Ces ateliers collectifs réunissent une dizaine de personnes. Les participants sont accompagnés dans leur recherche d’emploi. La mise à disposition de matériel informatique nécessaire à la recherche d’emploi (ordinateur, connexion internet…) et un accompagnement technique assuré par Cap emploi Ohé Prométhée sont proposés aux participants.

La rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation n’aura plus de secret pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. Est-ce que mon CV donne envie de me rencontrer ? Les informations communiquées sont-elles claires et précises ? Comment valoriser mon parcours ? Les participants repartiront avec des réponses à leurs nombreuses questions.

Faire des recherches d’offres d’emploi et d‘information sur internet leur deviendra également familier.

Ces ateliers ont lieu une fois par semaine, le lundi.

– A Melun : dans les locaux de Cap emploi Ohé Prométhée 200 rue de la Fausse aux

Anglais 77190 Dammarie-les-Lys, le lundi après midi de 14h à 16h

– A Meaux : dans les locaux de Pro Emploi Entreprise 26 rue des Frères Lumière 77100 Meaux, le lundi matin de 10h à 12h

Attention, les places sont limitées, les inscriptions sont donc obligatoires :

– Pour Melun, tél. 01 64 79 59 39 melun@capemploi77.fr

– Pour Meaux, tél. 01 60 09 80 40 meaux@capemploi77.fr

Cap emploi 77 Ohé Prométhée propose également de nombreuses offres d’emploi, toutes à destination des personnes handicapées.

Retrouvez toutes les offres d’emploi sur www.capemploi77.fr ou www.ohe-promethee-77.fr et postulez en ligne.