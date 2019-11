Ateliers 6 pots bleus : l’accès à la culture pour tous

Pour la deuxième année consécutive, « 6 Pots Bleus » à Paris reprendra ses ateliers dès la rentrée 2011, proposant toujours un accueil d’enfants avec et sans handicap, dans un espace propice à la créativité en tout genre.

Fort de son succès, les préinscriptions ont commencées et les places sont comptées. Il faut dire qu’ils sont rares les lieux proposant d’accueillir tout enfant de 6 à 16 ans, qu’il soit en situation de handicap ou non, en difficulté sociale ou non.

Les deux artistes animant l’atelier proposent un travail plastique mais aussi un travail sur le corps et l’espace afin de permettre à chaque enfant de s’exprimer entièrement, chacun avec ses particularités. L’année est également ponctuée par des interventions d’artistes (céramistes, sculpteurs, metteurs en scène, venant partager et expérimenter avec les enfants leur propre manière de travailler.

Enfin et parce que cet atelier est avant tout un espace créatif et culture des sorties jalonnent l’année (expos, projections, etc.). Des présentations du travail des enfants ont également lieu à chaque fin de trimestre sous forme d’expositions.

Informations et inscriptions au 06 77 56 60 52 ou sur www.6portsbleus.fr