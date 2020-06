Atelier “Rendons accessible notre environnement” le 9 octobre

Dans le cadre des Assises franciliennes de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD), l’ARENE Île-de-France, la Bergerie Nationale, VivaCités Île-de-France et La Loba, organisent un atelier d’échanges le mardi 9 octobre 2012 à 15h15 au salon de thé accessible à tous “La Loba” sur le thème “Rendons accessible notre environnement”.

Objectif : faire découvrir des démarches innovantes en faveur du handicap sur un site unique en Île-de-France situé au coeur de Paris “La Loba” où culture, accessibilité et convivialité s’entremêlent. Au cours de cet après-midi d’échanges, il sera présenté des outils pédagogiques innovants adaptés aux personnes en situation de handicap et le projet expérimental “balade urbaine et accessibilité”.

Pour télécharger le programme : http://www.areneidf.org/medias/fichiers/3e_assises_franciliennes_de_leedd_ateliers_territo.pdf