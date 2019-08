Atelier musical ouvert pour percussions et voix

Pour ce concert déambulatoire de l’atelier musical «ouvert» de Résonance Contemporaine, il est question de… papillons ! La voix se mêle aux percussions et autres objets sonores, et invite à une déambulation gourmande : prenez un bol d’imagination, une cuillère à soupe de créativité, une pincée d’humour, laissez agir… À consommer sans modération !

L’atelier musical « ouvert » a vu le jour en 2003. Par l’improvisation et le travail autour de pièces écrites mêlant la percussion, la voix et d’autres instruments, l’atelier donne accès à un large public aux démarches qui guident la création musicale d’aujourd’hui. Des rencontres et des échanges avec d’autres formations musicales ont lieu régulièrement autour d’un projet précis de production musicale.Hélène Peronnet, chanteuse au sein de l’Ensemble de Six Voix Solistes, conduira la marche, avec la complicité des musiciens de l’atelier.

Durée : 30 mn

Interprètes : Hélène Peronnet voix, percussion objets sonores, François Puthet, Véronique Jouniaux, David Moratalla, Nathalie Poulet, Gabrielle Marsollier, Georges Brodard, Françoise Degletagne, Frédéric Pribanic, Evelyne Rollet, Malika Zorgani, Françoise Charpy, Patrick Durand, Isabelle Bonnin, Sylvie Vuillot, Lucette Gemini, Nathalie Rébillon, Annie Bourdoncle, Charlotte Berthier, Juan-José Rodriguez

7bis Pratique

Mercredi 23 juin, 19h00 / Jeudi 24 juin, 19h00

Lieu : SAS ADAPEI 6 rue du Malivert, Bourg-en-Bresse

Le Service d’Accompagnement et de Soutien de l’ADAPEI de l’Ain assure le suivi à leur domicile de 78 personnes porteuses de handicap mental. Un point central à Bourg-en-Bresse permet les rencontres des personnes accompagnées et un panel d’actions proposées assure un sentiment d’appartenance par des moments de convivialité partagée.

Accès : Bus n°3, arrêt Charles Robin et Maquis, parking champ de foire

Tarifs : Plein tarif : 8 euros/ Tarif réduit : 5 euros (groupes de 5 personnes et +, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, familles nombreuses, jeunes de – de 18 ans sur justificatif).

Gratuit pour les moins de 10 ans / Abonnement formule 4 et + : 20 ! (accès à 4 spectacles de la saison, au choix. Le tarif unitaire pour les spectacles suivants sont de 5 !, sur présentation de la carte d’abonnement)

Renseignements, réservations : Résonance Contemporaine : 04 74 45 23 04, resonance.contemporaine@wanadoo.fr

Le nombre de places étant limité dans certains lieux, la réservation est obligatoire pour les groupes. Vente de billets sur place, avant le concert. Ouverture des portes ” heure avant le concert.