L’association Créative Handicap vient d’ouvrir les portes d’un atelier d’art à Asnières-sur-Seine.

Elle y accueille un public mixte (personnes en situation de handicap et valides).

Plusieurs professeurs proposent des cours de modelage, peinture, dessin, origami, créations diverses… Cette association œuvre à concourir à l’insertion des personnes en situation de handicap par le biais de l’art et de nombreuses actions de sensibilisation dans les entreprises et les établissements scolaires.

Mail de l’association : creativehandicap@aol.com