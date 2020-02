Ethic étapes s’engage comme Acteurs du Tourisme Durable (ATD)

La charte d’engagement ATD a été officiellement signée par le président du réseau éthic étapes Yves Franquelin, lors de l’Assemblée Générale annuelle qui se tenait dans les Vosges du Nord, fin janvier.

Le réseau du tourisme social et solidaire éthic étapes fait partie d’ATD (Acteurs du Tourisme Durable) depuis plusieurs années. La connexion s’est naturellement établie entre ces deux institutions reposant sur de fortes valeurs communes.

Entraide, partage, respect de l’environnement, échange de bonnes pratiques et volonté d’un meilleur tourisme, les convergences sont nombreuses et révélatrices entre éthic étapes et Acteurs du Tourisme Durable.

Dans l’optique de garantir une cohérence parmi les structures membres, une charte d’engagement a été rédigée et sera à signer par toutes les structures (actuelles et futures) du réseau ATD. Le délégué général d’éthic étapes Jean-François SIMON, membre du conseil d’administration d’ATD, a activement participé à la rédaction de ces engagements.

Parmi les extraits de la charte d’ores et déjà disponibles au grand public figurent les notions de compréhension et de respect entre les hommes et les sociétés, d’ancrage territorial, de sensibilisation au développement durable…

En affirmant son implication politique avec l’une des institutions notoires du tourisme durable, éthic étapes renforce et consolide son positionnement historique. Le réseau s’impose comme une figure incontournable des hébergements collectifs qui accompagnent les publics vers un tourisme respectueux et vertueux.

EXTRAIT DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT DU MEMBRE ATD :

Les membres d’ATF partagent l’idée que le tourisme doit, tout à la fois :

– Contribuer à la compréhension et au respect entre les hommes et les sociétés

– Être une activité bénéfique pour les territoires et communautés d’accueil

– Être un droit pour tous qui contribue à l’épanouissement individuel et collectif

– Intégrer les enjeux environnementaux, climatiques et de biodiversité

En tant que membre d’ATD, je m’engage à :

– Mettre en œuvre des actions de réduction de l’impact environnemental (gestion des ressources naturelles, impact carbone, préservation de la biodiversité…)

– Œuvrer pour un tourisme plus inclusif

– Développer mon activité dans le respect des territoires et des habitants

– Favoriser une redistribution juste des retombées économiques de mon activité et adopter des pratiques fiscales responsables

– Accorder une attention particulière au respect des collaborateurs et à l’équité hommes-femmes

– Apporter ma contribution aux débats et participer activement à la vie d’ATD

– Participer à la sensibilisation au développement durable du tourisme et à la diffusion des bonnes pratiques

Visitez le site web d’ATD : http://www.tourisme-durable.org/

En savoir plus sur le réseau éthic étapes… : www.ethic-etapes.fr