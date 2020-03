Atalan remporte le Prix OCIRP 2013 pour les notices AcceDe Web

La démarche collaborative AcceDe Web, initiée par Atalan et 10 entreprises partenaires, est lauréat pour la catégorie « Innovation et nouvelles technologies » du Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap, prix qui récompense chaque année les actions les plus innovantes menées en faveur des personnes handicapées.

Les premières notices Accessibilité adaptées à la gestion de projet Web ont retenu l’attention du Jury du Prix OCIRP, co-présidé par Marie-Anne MONTCHAMP (présidente d’Entreprises et Handicap et ancienne secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale) et Patrick GOHET (inspecteur général aux affaires sociales et ancien délégué interministériel), et placé sous la présidence d’honneur d’Axel KAHN.

Les dix lauréats ont été dévoilés à la soirée de remise des prix du 18 juin, ouverte par Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion.

Les notices AcceDe Web expliquent aux différents acteurs du web ce qu’ils doivent appliquer pour concevoir des sites Internet / intranet accessibles.

« Pour progresser, les professionnels du web ont besoin d’outils méthodologiques qui leur facilitent la mise en œuvre des référentiels d’accessibilité numérique qu’ils jugent trop complexes. » explique Sylvie Goldfain, directrice d’Atalan et coordinatrice d’AcceDe Web.

C’est l’objectif que s’est fixé le collectif de travail AcceDe Web créé par Atalan et composé de professionnels issus d’entreprises, d’agences web, d’associations et de grandes écoles. Le résultat : la création de quatre notices sous licence Libre, téléchargeables sur Internet.

Chaque intervenant d’un projet Web a ainsi une notice qui lui est dédiée :

– pour les graphistes et maquettistes : la notice d’accessibilité pour la conception graphique.

– pour les développeurs et intégrateurs : les notices d’accessibilité HTML/CSS et d’accessibilité interfaces riches & JavaScript.

– pour les contributeurs éditoriaux : la notice d’accessibilité éditoriale

– pour les chefs de projet : l’ensemble de ces 4 notices, à utiliser en phase de définition du besoin, de spécifications, de recette et de maintenance.

Les quatre notices sont téléchargeables librement sur www.accede-web.com

Une version anglophone sera publiée en septembre 2013.