Atac, toujours le même enthousiasme

Dans la situation actuelle, pourrez-vous tenir les objectifs de votre accord?

Pour moi, il y a deux choses à prendre en compte aujourd’hui. Dans un premier temps, nous allons finaliser le test de notre nouvelle enseigne « Simply Market », ensuite nous devons faire face à une situation qui ne nous ne laisse que peu de visibilité dans nos projections d’embauches. Nous travaillons sur le principe d’un accord réalisable, avec des notions de flux et de plancher d’embauche en fonction de nos résultats. Les embauches seront définies en pourcentage au regard de nos résultats, et donc de nos possibilités d’embaucher. Tenir nos objectifs devient aussi difficile, pour d’autres raisons liés au marché de l’emploi.

Avec le recul, quelles conséquences la loi de 2005 a telles pour vous ?

Nous avons beaucoup de CDD et de temps partiels, nous sommes donc fortement impactés par la notion des six mois de présence obligatoire au cours de l’année civile pour que soit pris en compte les personnes handicapées dans notre décompte. Il y a des modifications à apporter, je pense, dans ce domaine. Parallèlement, la notion de lourdeur du handicap est très compliquée à mettre en œuvre chez nous et les procédures sont assez contradictoires.

Rencontrez-vous des difficultés pour recruter ?

Aujourd’hui, nous avons de plus en plus de difficultés à trouver du personnel et plus encore du personnel qualifié. Cela vient aussi du fait qu’il y a de plus en plus de concurrence dans ce domaine du recrutement. Nous avons donc beaucoup de mal à tenir nos objectifs du fait des grandes préoccupations économiques que nous cause la crise actuelle. Pour répondre à ces contraintes économiques, nous entrons dans une phase de ralentissement du rythme de nos embauches.

Que faites-vous pour trouver des candidats ?

Nous avons beaucoup communiqué en 2008, dans divers supports et sur une plaquette, pour inciter les demandeurs d’emploi à se faire connaître. Nous avons aussi mené des campagnes de communication dans les magasins pour inciter les candidats de proximité à se faire connaître, tout comme nous avons travaillé avec les médecins du travail avec qui la collaboration s’est bien passée. Ces derniers font d’ailleurs remonter les informations concernant les collaborateurs en difficulté, ce qui nous permet d’entreprendre des actions de maintien dans l’emploi. Les directeurs de magasin n’ont pas toujours le réflexe « mission handicap ». Nous avons donc beaucoup travaillé dans leur direction, car nous avons beaucoup de cas de réussite en termes de détection puis d’aménagement de poste.

Nous entretenons d’étroites relations avec les acteurs de l’emploi qui rencontrent régulièrement les directeurs de magasin. L’intérêt est maintenu comme au premier accord. Pour 2009, nous sommes très partants pour signer notre prochain accord.

Que recherchez-vous comme profils ?

Tous les profils pour les magasins et ce, en grand nombre, mais aussi des profils de haut niveau pour les sièges, où le niveau de qualification est très important.

Quels sont les leviers de réussite de votre politique ?

Tout d’abord la direction est partie prenante à 100%. Nous menons des actions de sensibilisation continues, nous évoluons à chacun de nos accords avec pour résultat le sentiment de revivre, pour 2009, l’enthousiasme du premier accord. Un enthousiasme qui motive l’ensemble des personnels concernés !