Asthme : plus de 4 millions de personnes atteintes en France

Selon une étude de l’IRDES sur l’asthme, 10,2 % de la population française (soit 6,25 millions de personnes) ont souffert d’asthme au cours de leur vie et 6,7 % (4,15 millions) en souffraient au moment de l’enquête, en 2006. La maladie peut avoir un caractère héréditaire ou être liée à l’environnement (allergènes, pollution, alimentation, exposition passive ou active au tabac…).

Si le tabac « n’est pas une cause de la survenue d’asthme en tant que telle » expliquent les auteurs, sa fumée est un facteur de risque d’exacerbation de la maladie, notamment le tabagisme passif dans l’enfance. Pourtant, chez les plus de 16 ans, il y a autant de fumeurs chez les asthmatiques que parmi les non-asthmatiques.

La maladie a également un lien avec l’obésité : plus d’un asthmatique sur six est obèse, soit 16 % contre 10 % de la population non asthmatique. L’enquête montre également que ll’asthme est plus présent dans les catégories socialement défavorisées. Quelque soit l’âge ou le sexe, 9,7 % des personnes dont le revenu du ménage est inférieur à 550 euros par unité de consommation (€/UC) souffrent d’asthme contre 5,7 % chez les personnes vivant dans des ménages dont le revenu est supérieur à 1 300 €/UC.

Le taux de prévalence de la maladie est également plus élevé dans les populations à faible niveau d’études.

Source : Viva