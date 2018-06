Assystem Technologies 2000 embauches en France en 2018

Assystem Technologies, groupe spécialisé dans l’ingénierie, la qualité et les solutions digitales, recrute cette année plus de 5 000 nouveaux collaborateurs dans le monde, dont 2 000 en France.

Assystem Technologies poursuit sa croissance : le groupe recrute plus de 2 000 ingénieurs et techniciens sur le seul territoire français dont plus de 50% de jeunes diplômés. De très nombreux postes sont à pourvoir, en particulier dans les métiers de l’ingénierie systèmes, de l’électronique, du développement logiciel, du manufacturing ou encore de la gestion de projet.

Pour aller à la rencontre de ses futurs collaborateurs, Assystem Technologies a fait le choix d’une nouvelle campagne intitulée « Je suis ingénieur 4.0 », placée sous le signe de la révolution digitale. Le monde et l’industrie vivent une période de transformations sans précédent : l’Internet des Objets, le Big Data, la réalité virtuelle, la connectivité ou encore la cobotique modifient les produits, les services et toute la chaîne de valeur industrielle, mais aussi le mode de vie et les habitudes des utilisateurs finaux. C’est aux acteurs de cette révolution, aux ingénieurs 4.0, créatifs, passionnés par l’innovation, le digital et les technologies qu’Assystem Technologies a souhaité s’adresser.

Cette campagne de recrutement nationale s’appuie sur le lancement d’un nouveau site Carrières, www.joinassystemtechno.com. Elle donne également la parole aux collaborateurs du groupe, à travers une série de vidéos. Ceux-ci évoquent les enjeux de l’automobile et de l’aéronautique 4.0 et les projets d’avenir sur lesquels intervient le groupe – conduite autonome, éco-mobilité, usine connectée, systèmes intelligents… Ils témoignent également de la culture de l’entreprise et de ce qui les anime au quotidien – autonomie des équipes, management agile, esprit d’entrepreneuriat…

Le déploiement de la campagne s’accompagne de l’organisation d’un Job Dating Tour dans toute la France : après Paris, Grenoble, Strasbourg et Nantes, RDV est donné aux candidats jusqu’à la fin juin à Valenciennes, Vitrolles, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Belfort et Toulouse pour leur présenter toutes les opportunités de carrière au sein du groupe.

www.joinassystemtechno.com

Autre article sur cette entreprise https://www.handirect.fr/assystem-10-ans-de-succes-politique-handicap/