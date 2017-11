Assystem 10 ans de succès dans sa politique handicap

Chez Assytem, rencontre avec Pauline Robinier, responsable Handicap & Diversité chez Assystem E&I.



Le groupe Assystem fête cette année les 10 ans de sa politique handicap.

Qu’est-ce qu’Assystem ?

Assystem est un groupe français d’ingénierie et de conseil en innovation qui intervient dans différents secteurs industriels, tels que l’énergie et le nucléaire, l’aérospatial ou encore l’automobile. Nous sommes 6 000 collaborateurs en France.

Pauline Robinier, qui êtes-vous ?

Je suis responsable Handicap et Diversité. J’ai rejoint la Mission handicap d’Assystem il y a 5 ans à la suite de mes études.

De quand date votre engagement dans l’emploi des personnes handicapées ?

Nos fêtons nos 10 d’engagement cette année. Nous avons commencé en 2007 avec une première convention Agefiph puis deux autres. En 2013, nous avons signé notre premier accord d’entreprise, suivi d’un second l’an passé qui court jusqu’en 2018.

Quels sont les grands axes et les priorités de cette politique ?

Nous intervenons sur tous les sujets fondamentaux : le recrutement, le maintien dans l’emploi, la sensibilisation, les partenariats avec le secteur protégé, mais aussi la formation. En 10 ans, nous avons triplé notre taux d’emploi et multiplié par dix nos recrutements de personnes handicapées.

Quels profils recherchez-vous ?

Principalement des ingénieurs et des techniciens : ingénieurs systèmes, sûreté nucléaire, études mécaniques, chef de projet, dessinateurs projeteurs… Nous recrutons plus de 2 000 personnes chaque année en France. Notre accord prévoit notamment l’embauche de 60 collaborateurs handicapés d’ici la fin 2018. Une trentaine nous ont déjà rejoints. Mais il est vrai que recherchant des profils possédant minimum bac+ 3, voire bac +5, nous constatons tous les jours la plus grande difficulté pour les personnes handicapées d’accéder aux études supérieures et de fait aux métiers de l’ingénierie. C’est pourquoi nous agissons en parallèle sur la question de la formation. Nous encourageons toujours les candidats à déclarer leur handicap – quel qu’il soit – afin que nous puissions les accompagner et aménager leur poste si nécessaire, dans le respect naturellement de la confidentialité des informations.

Quels sont vos atouts dans cette politique ?

Cette politique repose tout d’abord sur un engagement profond à la fois de la direction de l’entreprise et de ses collaborateurs. Nous avons ainsi toujours veillé à mettre en place des actions pérennes, répondant aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap tout en les coordonnant avec un travail de sensibilisation auprès de l’ensemble des équipes. Nous avons créé, par exemple, les handiweeks : des semaines internes de sensibilisation au handicap, rythmées par de nombreuses animations comme des ateliers d’initiation à la langue des signes. Et cette année, pour les 10 ans de notre Mission handicap, nous sommes partis en airstream à la rencontre de nos collaborateurs et de nos partenaires locaux (associations, conseils régionaux…), dans nos établissements à travers toute la France, de Paris à Toulouse en passant par Belfort. En écho à notre métier – l’ingénierie –, nous nous efforçons toujours « d’innover » : de trouver et de déployer des solutions originales et non moins concrètes pour faire progresser durablement la question du handicap.

Quels sont vos objectifs et vos réussites, qualitatifs et quantitatifs ?

En termes de chiffres, nous visons un taux d’emploi direct de 3% d’ici fin 2018. Mais à long terme – et pourquoi pas à moyen terme –, nous espérons que le sujet du handicap aura tellement progressé qu’il n’en sera finalement plus un. Que les actions d’intégration et de maintien dans l’emploi s’inscriront dans une logique d’évidence. Et que peut-être même notre Mission handicap n’aura alors plus de raison d’être.