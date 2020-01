Assurance maladie : Les patients peuvent se créer un Dossier Médical Personnel sur Internet

Lancé officiellement mercredi 5 janvier par le ministre de la santé Xavier Bertrand, le Dossier Médical Personnel (DMP) est désormais accessible. En se connectant sur le site www.dmp.gouv.fr, les patients volontaires et les professionnels de santé peuvent créer un DMP et consulter l’historique des soins, les examens prescrits, les actes chirurgicaux, les antécédents médicaux…

Ce dispositif électronique est destiné à faciliter la coordination des soins, en améliorer la qualité et éviter les examens inutiles. Selon un sondage réalisé par Groupe Pasteur Mutualité, 74% des Français sont favorables au DMP.

Ainsi, les cadres et professions intermédiaires sont les plus enclins à utiliser ce dispositif (82%) alors que les employés et ouvriers sont légèrement moins intéressés par le DMP (respectivement 76% et 70%). L’écart se creuse aussi entre les habitants des grandes villes (plus de 100.000 habitants) favorables à 76%, contre 69% pour les habitants des régions rurales.

En revanche, hommes et femmes s’accordent sur le principe du DMP avec respectivement 75% et 73% d’opinions favorables. Les plus réticents sont les personnes âgées. Les plus de 65 ans ne sont que 22% à se dire favorables au dossier médical personnalisé.