Assurance : Des documents accessibles aux personnes déficientes visuelles

« Parce qu’un contrat d’assurance est souvent obligatoire, il se doit d’être accessible ! » : C’est sur la base de ce constat qu’Handicap Zéro, association qui facilite le quotidien des personnes aveugles et malvoyantes, et la MAAF, société d’assurance ont décidé de s’associer pour offrir un dispositif d’accessibilité et un web service à toutes les personnes déficientes visuelles.

À compter d’aujourd’hui, un sociétaire déficient visuel peut ainsi disposer d’une documentation adaptée dans divers formats (braille, audio, caractères agrandis) sur tout ce qui concerne l’habitation, la santé, l’assurance vie et l’assurance auto.

Pour utiliser ce service, il suffit de se rendre sur le site : www.handicapzero.maaf.fr.