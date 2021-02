Assoumani toujours plus loin !

Ecouter article Ecouter article





Durant les récents Championnats de France Handisport qui se sont déroulés à Fontenay-le-Comte (Vendée), la performance la plus notable a, sans conteste, été celle de l’Angevin, auteur d’un bond à 7,53 m.. Un record du monde que les spécialistes apprécieront, malheureusement pas homologué puisqu’il n’y avait pas de juges internationaux présents sur place.

Chez les féminines, au saut en longueur, Keita (5,48 m) s’est montrée irrésistible. Quelques jeunes ont montré également qu’il faudrait compter sur eux pour les Jeux paralympiques de Londres, à l’image de Deleplace, qui a battu son record de plus de deux secondes dans le 400 m.

Résultats:

MASCULINS. 100 m et 200 m fauteuil TCC, 400 m, 800 m, 1 500 m et 5 000 m fauteuil TCM : 1. Casoli (GAO Saonois). 400 m TCC : 1. Deleplace (Handi lyonnais). 5 000 m fauteuil TCC : 1. Tounsi (CSSM Paris). Poids et javelot fauteuil TCC : 1. Talatini (Nouméa). Disque fauteuil TCC : 1. Tafilagi. 100 m TCM et longueur : 1. Assoumani (CSJB Angers). 200 m TCM et disque TCM (2 kg) : 1. Cohua (Hérouville). 800 m TCM : 1. Herel (ASLS Nancy). Javelot TCM : 1. Jacquelin (USS Albi). Poids, disque et javelot TTC : 1. Cibone (Lifou Lifou, Nouvelle-Calédonie). Poids TCM : 1. Sekeme (Amneville-les-Thermes). Disque TCM (1,5 kg) : 1. Fakelavaki (Uvéa Mamao Mata).

FÉMININES. 100 m, 200 TCF et longueur : 1. Keita (Saint-Quentin-en-Yvelines). 400 m fauteuil TCF : Lacheux (Blois). 800 m TCF : 1. Ben Nejma (Clermont-Ferrand). Poids TCF : 1. Barthe (Hérouville).