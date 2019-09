Assist’Expo : «Prix spécial du jury»

Assist’Expo, le salon national des secrétaires et assistants, a présenté les lauréats de son Grand Prix du Produit de Bureau Innovant. Le jury a récompensé le BookReader pour son originalité et ses caractéristiques innovantes, et lui a décerné le « Prix spécial du Jury ».

Le BookReader combine les fonctions d’un scanner adapté aux livres brochés à celles d’un logiciel de reconnaissance optique de caractères et d’un logiciel de synthèse vocale. Il suffit de placer le livre ou le document à plat sur le BookReader, de presser un bouton pour que le résultat numérisé soit lu de manière claire et intelligible par une voix de synthèse. Martin Lin, Représentant Plustek pour la France, précise : «Ce prix spécial du Jury nous fait particulièrement honneur. Parmi nos scanners dédiés à l’entreprise, et reconnus depuis longtemps pour leur qualité, le Book Reader a une histoire particulière : fruit d’une association de la Recherche et de l’industrie -Plustek a travaillé sur ce projet avec l’université de Taiwan- il a été amélioré en France grâce à notre collaboration avec des écoles pour malvoyants, comme le CIARPET de Villeurbanne. Nous somme fiers d’avoir ainsi mis notre expertise au service des malvoyants. »

Accès facilité

Le BookReader de Plustek est doté d’une application de reconnaissance optique de caractères (OCR) qui allie un très bon niveau d’identification des textes et de reconnaissance des formats d’impression. Les utilisateurs peuvent ainsi faire lire par la machine tous types de documents imprimés, même complexes. Le logiciel de lecture à voix haute (texte to speech) énonce de manière claire les textes numérisés par le scanner. Le BookReader de Plustek offre en outre la possibilité de modifier à l’écran la taille des polices de caractères des documents numérisés. Cette fonction permet aux personnes atteintes de déficience visuelle d’accéder plus facilement aux documents écrits. Les documents numérisés sont automatiquement sauvegardés sur le disque dur de l’ordinateur, sous un format texte (texte simple ou Word) ou sonore (WAV ou MP3), ce qui permet ensuite de les écouter et les réécouter à sa convenance. Enfin, ce scanner dispose d’autres spécificités dédiées aux mal voyants, comme l’outil Loupe, ou des fonctions permettant de se faire épeler un mot, de réécouter une phrase, de modifier un texte ou de se faire lire un fichier reçu au format Adobe PDF. Le BookReader est disponible au prix de 699 euros TTC, auprès de www.plustek-store.fr.