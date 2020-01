Assistante maternelle et handicap : Un Trophée des Nounous décerné

Trophées des Nounous : l’assistante maternelle d’un enfant handicapé récompensée



Initiés par CFTC Santé Sociaux (la fédération des métiers de la santé et des services à la personne), les Trophées des Nounous ont été décernés le 23 novembre dernier suite à la journée nationale des assistantes maternelles. Pour cette 4e édition, le jury a reçu 350 dossiers, envoyés par les mamans, gardant ainsi souvent la surprise auprès de leur employée. Quatre trophées ont ainsi été décerné et le Trophée Handicap a été attribué à Sandrine Menninger, assistante maternelle résidant à Guinglange, dans la région de Metz (57).

Sandrine exerce son métier dans la Maison d’assistantes maternelles d’un petit village situé à plusieurs kilomètres de Metz. Elle accueille un petit garçon de 4 ans, Tom, qui souffre d’une maladie génétique rare. Tom a d’importants retards psychomoteurs et de langage. Sandrine a pris le temps de faire progresser Tom dans son quotidien et des résultats remarquables ont été constatés dans différents domaines (la marche, l’alimentation, dans la psychomotricité, le langage…). Tom s’est épanoui et a pris confiance en lui. Il est scolarisé mais malheureusement l’absence régulière d’AVS ne lui permet pas d’être assidu à l’école…. Pour y remédier Sandrine a bloqué une place à 100% pour y faire face, quitte à perdre donc de l’argent puisqu’elle aurait pu prendre un autre enfant. « L’émotionnel est au rendez-vous avec ce dossier qui va au-delà de la simple garde d’enfant, a commenté le jury. Il s’agit bel et bien d’une situation humaine. Sandrine occupe une place fondamentale dans la vie de ce petit Tom ».

Pour en savoir plus sur les Trophées des Nounous : http://mercinounou.fr/

En photo Sandrine : Sandrine Menninger reçoit le Trophée Handicap.