Assistant Vocal : Orange innove pour faciliter les communications mobiles des clients non-voyants ou malvoyants

Orange met à la disposition de ses clients non-voyants et malvoyants une nouvelle version du logiciel « Assistant Vocal » qui permet de vocaliser et personnaliser les commandes et le texte affiché sur le mobile (taille des caractères et jeu de couleurs). Pour accompagner au mieux chacun de ses clients, le logiciel Assistant Vocal s’adapte aux besoins des personnes malvoyantes en agrandissant l’affichage de l’écran et pour les clients non-voyants en vocalisant les commandes et les informations du téléphone.

Cette nouvelle version de l’Assistant Vocal, compatible avec le téléphone Nokia C5-00, permet la vocalisation :

– des numéros des personnes qui appellent

– du niveau de réception et de charge de la batterie

– de la date et de l’heure

– des messages en saisie et en lecture

– du répertoire

Pour profiter pleinement des capacités du téléphone mobile, le logiciel propose les fonctions magnétophone, réveil et agenda. Grâce à cette version, le logiciel intègre également de nouvelles fonctions telles que la vocalisation de l’appareil photo et l’envoi de MMS. L’Assistant Vocal est directement installé en boutique par des conseillers, sans surcoût pour le client.

Les offres autonomie dédiées aux personnes en situation de handicap

L’Assistant Vocal fait partie du programme dédié aux personnes déficientes visuelles, qui propose entre autres l’adaptation gratuite des factures avec une rédaction en braille ou en caractères agrandis ainsi que l’accès à d’autres services spécifiques comme le suivi conso vocal.

Pour accompagner au mieux les personnes handicapées et âgées en situation de déficience, l’opérateur téléphonique propose notamment le catalogue « Les offres autonomie – à chacun sa solution » qui intègre des solutions visant à faciliter l’utilisation du téléphone mobile, du téléphone fixe et d’Internet (2 publications annuelles avec CD audio).

L’Assistant Vocal en images sur : www.orange-innovation.tv/assistant-vocal