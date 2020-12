Assistant sexuel et prostitution : quelle différence ?

Listen to this article Listen to this article



Selon l’appel lancé par Faire Face et l’association CH(s)OSE, le premier point de différenciation est la formation. En effet, l’assistant sexuel suit une « rigoureuse procédure de recrutement et une formation à l’accompagnement sensuel et érotique.» Par ailleurs, il est aussi capables d’animer des ateliers de séduction ou encore d’estime de soi. Il peut également être suivis psychologiquement de manière individuelle. Pour le Dr Bernadette Soulier, médecin sexologue, l’assistance sexuelle est une « forme de prostitution tendresse ». Mais il n’y a aucun rapport avec « une passe ». C’est un don de soi pendant une heure, à un prix fixe (ndlr.une centaine d’euros), pour réveiller des corps oubliés. » En générale, la pénétration et la fellation ne font pas partie des prestations de l’assistant sexuel. Avec la prostitution, « l’esprit est davantage au sexe rapide qu’à l’émotion affective », ajoute Bernadette Soulier.

Autre particularité : les parcours des assistants sexuels sont aussi variés que leurs origines et leur travail ne doit jamais constituer une activité à temps plein, précise Catherine Agthe Diserens, sexo-pédagogue Suisse à l’origine d’une formation en assistance sexuelle. « Ce n’est pas un métier en soi, il faut même prouver une autre profession qui permet de gagner sa vie », insiste-t-elle. L’assistant sexuel est spécifiquement sollicité pour « l’intime de l’intime », explique Catherine Agthe-Diserens. « Il (elle) pratique des approches très progressives, respectueuses, lentes, prudentes, délicates, fines et humbles, sans attendre de performance spectaculaire, révélant la personne à elle-même, à son sentiment d’être en vie en tant que femme ou homme. » Le but de cet aidant(e) d’un type un peu particulier, c’est de suppléer à un manque « dans une éthique de cet accompagnement érotique adapté » poursuit Catherine Agthe-Diserens. D’où une notable différence avec la prostitution, qui propose au « client » un acte rapide et minuté.