Assistance à l’autonomie : Legrand partenaire du Conseil Général de la Creuse

Selon les termes de la convention de partenariat, il s’agit de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées dans les meilleures conditions de sécurité et de confort et d’amplifier la dynamique de l’économie locale autour de la domotique. Ce partenariat fait suite à une première expérimentation réalisée en Creuse en 2007 et 2008 au cours de laquelle plusieurs logements avaient été équipés de solutions domotiques Legrand pour contribuer au maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. Il s’articule autour de deux axes : l’assistance de Legrand à la formation des divers intervenants (installateurs électriciens, équipes support, intervenants à domicile, etc.) du Conseil Général de la Creuse et l’accompagnement par Legrand à la mise en œuvre des produits, comme par exemple, la mise en œuvre du chemin lumineux*.

Legrand dispensera des formations à la domotique au sein de son centre de formation et d’information Innoval à Limoges au personnel du Conseil Général de la Creuse. A l’issue de ces formations, Legrand remettra des supports pédagogiques, le module de formation spécifique, ainsi que des panneaux présentant les produits domotiques. Les personnes formées seront amenées à piloter sur le terrain le déploiement des solutions domotiques ainsi que la formation des aidants aux personnes et des familles dont les foyers auront été équipés.

L’accompagnement par Legrand à la mise en oeuvre des produits : une assistance technique sera proposée au Conseil Général de la Creuse lors de la réalisation du cahier des charges et le diagnostic de pré-visite des logements. Le délégataire choisi par le Conseil Général de la Creuse pour équiper les foyers sera aussi accompagné par Legrand pour la mise en œuvre de l’installation.

* Les chemins lumineux sont composés de détecteurs de présence permettant la gestion automatique des éclairages répartis sur des trajets spécifiques et potentiellement accidentogènes (solution primée au Trophée du Grand âge 2010).