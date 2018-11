Aspie-Friendly vers une société plus inclusive pour l’autisme

Aspie-Friendly : nouvelles avancées vers une société plus inclusive, de l’enseignement à la vie professionnelle

Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, le réseau Aspie-Friendly et l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) ont organisé le 22 novembre une cérémonie sur le thème de l’inclusion des personnes handicapées, en présence de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées.

L’objectif du projet « Construire une Université Aspie-Friendly » est d’améliorer l’inclusion des personnes avec autisme sans déficience intellectuelle (dénommées « Aspies ») dans l’enseignement supérieur et vers l’insertion professionnelle.

Ce projet part d’un constat simple : le nombre d’Aspies en emploi est faible, alors que leurs capacités intellectuelles et leurs forces sont des atouts pour les entreprises et les institutions. Porté par l’université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, ce projet associe une vingtaine d’universités en France. Dans ce cadre, une charte « Entreprise Aspie-Friendly » a été élaborée afin d’aider à identifier les bonnes pratiques pour lever les barrières dans l’accès à l’emploi.

C’est le jeudi 22 novembre, au cours d’une cérémonie organisée à l’UPEC que Bertrand Monthubert, porteur du projet « Construire une université Aspie Friendly », a co-signé la Charte « Entreprise Aspie-Friendly » avec plusieurs grandes entreprises telles que AutiConsult, CGI, Microsoft et Thales.

Jean-Luc Dubois-Randé, Président de l’Université Paris-Est Créteil, en profité pour annoncer le lancement de la chaire « handicap et emploi pour une société inclusive » dont Thales est partenaire. Elle sera un lieu de réflexion, de formation, d’échange et de formalisation de projets pour que l’emploi des personnes handicapées soit un sujet partagé par l’ensemble de la société. Cette chaire contribuera à la construction d’une société véritablement inclusive où la personne handicapée se sentira attendue dans l’entreprise et considérée pour ses compétences, sa richesse, ses savoir-faire.

Fortement engagée pour la transformation sociale et environnementale, l’UPEC a également mis en place un groupe de travail « HanViecap » ayant pour objectif de faire évoluer les pratiques et d’améliorer l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

Université Paris-Est Créteil (UPEC)

Avec 7 facultés, 4 instituts, 3 écoles, 1 observatoire et 32 laboratoires de recherche, l’Université Paris-Est Créteil est présente dans tous les domaines de la connaissance depuis 1971, et forme chaque année plus de 32 000 étudiants et actifs de tous les âges.

Le projet « Construire une Université Aspie-Friendly » inscrit dans la Stratégie Nationale pour l’Autisme, est financé par le Programme Investissements d’Avenir dans le cadre des « Nouveaux Cursus à l’Université » (projet 17-NCUN0017). Il a démarré en 2018 pour une durée de 10 ans. Il couvre tous les aspects depuis la transition entre le secondaire et l’université jusqu’à l’insertion sociale et professionnelle.

Les partenaires :

Thales soutient très activement cette démarche d’inclusion depuis plus de 20 ans. Aujourd’hui, Thales emploie 1 800 personnes en situation de handicap, cela représente plus de 6% des salariés. Chaque année depuis trois ans, Thales embauche 120 personnes en situation de handicap, 38 contrats d’alternance et 246 stagiaires.

Auticonsult est une entreprise internationale de services du numérique et la première entreprise en France à employer spécifiquement des personnes sur le spectre de l’autisme en tant que consultant en informatique. Nous sommes fiers de développer une culture professionnelle valorisant l’autisme, de reconnaître chacun de nos collègues pour ses forces et talents individuels, et d’offrir des prestations d’excellent niveau à nos clients.

CGI est une entreprise de services numériques engagée dans une vision à long terme et qui porte avec conviction un projet humaniste. Forts de plusieurs expériences réussies avec des partenaires experts dans l’accompagnement de nos collaborateurs neuroatypiques ou de partenaires (Entreprises adaptées).

Microsoft France

Microsoft France est particulièrement sensible à l’embauche et à l’inclusion de personnes en situation de handicap aussi bien dans son entreprise que dans son écosystème (partenaires, fournisseurs, clients). Toutes ces raisons concourent à notre engagement et à la signature de cette charte Aspie Friendly réaffirmant ainsi notre volonté d’accueillir dans notre Entreprise des personnes riche de cette diversité.