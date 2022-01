Ascenseur connecté aux fauteuils roulants : L’idée d’un kinésithérapeute

Ecouter article Ecouter article

Dans le cadre d’un concours d’idées lancé par KONE, un kinésithérapeute a soumis un projet d’ascenseur connecté aux fauteuils roulants pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap.

Rendre possible la connexion d’un fauteuil roulant à un ascenseur pour améliorer l’accessibilité et la qualité de vie des personnes en situation de handicap moteur : c’est l’idée brillante qui a été imaginée par un kinésithérapeute du Nord de la France, travaillant en Ehpad, après avoir constaté au quotidien les difficultés rencontrées par certains résidents en fauteuil pour se déplacer dans le bâtiment. Ce projet d’ascenseur connecté aux fauteuils roulants devrait être développé par le groupe KONE.

Projet lauréat d’un concours d’idées international

Lauréat d’un concours d’idées international lancé en février 2021 par le groupe KONE, celui-ci a retenu l’attention du jury parmi les 460 candidatures reçues. Cette invention verra le jour par le biais du service R&D de KONE, qui a finalise sa phase de conception pour mettre en oeuvre cette idée gagnante.

Concrètement, ce système permettra :

– D’alerter un ascenseur de l’arrivée d’une personne en fauteuil roulant.

– De programmer un ascenseur pour qu’il conduise automatiquement la personne en fauteuil au bon étage.

– De s’assurer que l’ascenseur a toujours la capacité d’accueillir un fauteuil roulant au sein de sa cabine.

Améliorer l’accessibilité des ascenseurs aux personnes en situation de handicap

Avec ce prototype, KONE espère pouvoir essaimer et inspirer des établissements de soins, mais aussi d’autres structures publiques et privées. « Bien que cette idée gagnante commence par un fauteuil roulant relié à un ascenseur KONE DX, elle a le potentiel d’être étendue pour faciliter la circulation des personnes dans nos maisons, nos bâtiments et nos villes. Nous sommes impatients de partager cette innovation au fur et à mesure qu’elle se concrétisera », a commenté en ce sens Guillaume Fournier Favre, Directeur Général de KONE.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.kone.fr/kone-ascensoriste/presse/gagnant-kone-dx-experiments.aspx