Artistes en situation de handicap et valides : Appel à projets !

Le Centre Paris anim’ René Goscinny et la Compagnie Les Toupies lancent la nouvelle édition de l’événement “L’Art En Tandem” dédié aux artistes en situation de handicap et valides

Concrètement, il s’agit d’un projet d’échange créatif à travers des artistes valides et des artistes en situation de handicap travaillent ensemble en vue de créer une exposition inédite qui sera présentée au public au mois de novembre 2020, au Centre Paris anim’ René Goscinny (Paris 13).

Après avoir rempli un bref questionnaire, les artistes sélectionnés se verront proposer un binôme de travail. Cinq tandems seront ainsi formés et disposeront de 5 séances de création pour travailler ensemble.

La date limite pour envoyer vos candidature est fixée au 30 mai 2020.

“Les binômes se rencontreront pour expérimenter la création artistique partagée dans la mixité handi-valide, vivre une aventure humaine et artistique, expliquent les organisateurs. Ce projet ne s’adresse pas à une discipline artistique particulière et tous les types de projets sont les bienvenus, dans la mesure où ils correspondent à l’esprit du projet : l’expérimentation de la création partagée”.

Les rencontres de création seront organisées sur le lieu de travail de l’un ou l’autre de chaque membre de binôme, ou au CentreParis anim’ René Goscinny. Un médiateur sera présent à chaque séance pour accompagner le tandem, apporter une aide technique si besoin, et être à l’écoute des besoins des uns et des autres.

Pour veiller au bon déroulement de cette nouvelle édition, le Centre Paris anim’ René Goscinny et la Compagnie Les Toupies réuniront un comité de pilotage constitué d’anciens participants. Ils impulseront la dynamique du projet et en assureront le suivi logistique et la communication.

Découvrez ici le questionnaire à remplir pour participer : http://www.compagnielestoupies.org/pdf/2020_03/2020_03_AET_fiche%20de%20renseignement.pdf

Vous pouvez également consulter ici l’affiche du projet (attention: la date limite de participation a été repoussée au 30 mai 2020) : http://www.compagnielestoupies.org/pdf/2020_03/2020_03_Affiche_AET.pdf

Pour toute information supplémentaire, envoyer un mail à l’adresse : art.tandem@compagnielestoupies.org

