Artistes avant tout : 13e édition du festival européen Orphée

Faire changer les regards sur le handicap et la différence en mettant en avant le talent des artistes handicapés : Telle est la raison d’être du festival européen Orphée dont la 13e édition aura lieu du 12 septembre au 17 octobre prochains dans les Yvelines (78). Au programme, des spectacles originaux de danse, théâtre et musique présentés dans de nombreux lieux culturels du département.

« En invitant chaque année des artistes handicapés à investir la scène, ce festival permet que soit révélé leur talent à un public toujours surpris par la créativité et le professionnalisme qui sont à l’œuvre, commentent les organisateurs. En 2015, le festival étend encore son aura. Né à Versailles au Théâtre Montansier, il présente maintenant des spectacles à la Royale Factory et au Chapiteau de Porchefontaine mais aussi dans d’autres villes des Yvelines : le Centre culturel Jean Vilar à Marly-le-Roi, le Théâtre Cinéma Le Cratère à Saint-Arnoult-en-Yvelines, le Théâtre de Fontenay-le-Fleury. Cette année, un nouvel espace accueillera une représentation : le théâtre de Verneuil-sur-Seine.

Début des festivités le samedi 12 septembre au Théâtre Cinéma Le Cratère à Saint-

Arnoult-en-Yvelines, qui accueillera Anamesa Mas, prestigieuse chorégraphie au carrefour des influences hip hop et contemporaine, avec 17 danseurs de diverses origines. Et final à l’Espace Maurice Béjart à Verneuil-sur-Seine, le samedi 17 octobre, avec Percujam et ses rythmes endiablés, reggae, salsa, rock… ».

Découvrez l’ensemble du programme sur : www.orpheefestival.com