Artbraille expose les 23 et 24 avril au salon Autonomic de Toulouse, Parc Expo Hall 6. Patrick Dupré, vous fera découvrir ses créations et réalisations : des plans en braille pour faciliter l’accessibilité des personnes malvoyantes et aveugles. Association Artbraille – Patrick Dupré – 5 impasse de la colline 34230 Pouzols E-mail : artbraille@hotmail.com Tél : 06.76.28.72.52. Sites : www.artbraille.com/ et www.ljs-creations.fr/