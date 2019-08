Artbraille : de l’art à l’utilitaire

Patrick Dupré, fondateur de l’association Artbraille, a mis au point un système atypique qui permet de reproduire des plans de ville en reliefs pour faciliter l’accessibilité des aveugles dans les lieux publics. Entre l’art et l’utilitaire.

« Il faudrait être cinglé pour reproduire mon idée. C’est toute une technicité que j’ai mise au point avec parfois des modifications au niveau de la machine un peu folles. » Un peu folles, c’est le moins que l’on puisse dire. Patrick Dupré, 60 ans, s’impose comme un artiste à part entière. C’est avec une « machine à faire les disques 45 tours publicitaires des années 60 », dans sa maison située à 30 kilomètres de Montpellier, qu’il a créé des plans, de ville ou de métro, sur plastiques transparents en relief tactile. Objectif : faciliter l’accessibilité des aveugles dans les lieux publics. « Les personnes voyantes peuvent aussi y trouver leur compte grâce à un plan imprimé derrière le transparent », remarque l’inventeur. Une idée qui lui est venu un peu par hasard, à force de travail. Graveur, peintre, plasturgiste depuis l’âge de 21 ans Patrick Dupré a passé sa vie sur les routes et dans les salons pour vendre ses œuvres, un peu partout en France jusqu’en Angleterre.

Remise en question

« Au début des années 2000, j’ai tenté de faire des gravures en braille en envoyant plus de 200 exemplaires à des associations pour non-voyants, pensant qu’elles seraient intéressées, raconte-t-il. Pourquoi je me suis penché sur le braille et les personnes aveugles ? Beaucoup de gens me le demande. Je leur réponds qu’il y a une sorte d’opposition dans mon art. Avant, avec la gravure, je travaillais uniquement sur la lumière. Avec le braille, c’est l’inverse. » Dans un premier temps, l’idée n’abouti pas. Patrick Dupré met alors de coté son initiative pour reprendre ses œuvres de gravure. Mais voilà, l’art aussi connaît la crise. « Les affaires ne marchaient pas, lâche Patrick Dupré. Il y a environ un an, j’ai décidé de reprendre mon idée sur le braille. » Il forme alors son association dirigée par sa fille : ArtBraill et se lance dans la création de plan. « J’ai remis mon travail en question et j’ai mieux ciblé mes contacts. La technique était bonne mais les plans trop chargés, donc incompréhensibles pour les personnes aveugles. » L’artiste ne renonce pas pourtant. Il peaufine sa technique, suit les conseils de l’un de ses amis non-voyant et parvient à établir un plan à quatre niveaux d’épaisseur. « Pour celui de Toulouse, j’ai inclus la Garonne qui est tracée en creux sur le plan, ce qui permet aux personnes de mieux se repérer. »

Persuadé de sa réussite

Aujourd’hui, Patrick Dupré ne demande qu’à se faire connaître. « Le plus grand succès de Louis Braille, ce n’est pas sa création, mais de l’avoir fait connaître. » Et si ça ne marchait pas ? « Je suis en permanence avec des personnes qui me disent qu’il y a un manque dans ce domaine, souligne-t-il. Maintenant, je cherche à réunir des fonds pour faire une machine neuve. Mon objectif n’est pas de faire de l’argent mais principalement d’aider des personnes qui en ont besoin », assure-t-il. Et Patrick Dupré ne s’arrête pas là. En dehors du domaine de l’utilitaire dans lequel il s’est lancé avec ses plans de ville, il pense aussi à intégrer le braille dans l’art. Pour le bicentenaire de Louis Braille, il a réalisé une médaille en relief à l’effigie de l’inventeur avec des inscriptions en braille. « Un plan de Couvray (ndlr. Lieu de naissance de Louis Braille) est aussi disponible ». « J’ai aussi eu l’idée de reproduire un poème en braille sur un buste de femme. C’est osé et ça risque de déplaire à beaucoup de personnes. » Bref, Patrick Dupré ne manque pas d’initiative. Il s’imagine déjà réaliser une exposition d’œuvres tactiles. Un art destiné autant aux voyants qu’aux aveugles. « Et pourquoi ne pas faire le vernissage dans le noir ? »

Romain Desgrand

Contact : Patrick Dupré : 5, impasse de la colline 34 230 Pouzol Tél : 06 76 28 72 52 ou 04 67 88 68 03



Louis Braille, inventeur de l’écriture à six points

2009 est l’année de la commémoration du bicentenaire de la naissance de Louis Braille. Né en 1809 à Coupvray, petite ville situé à une quarantaine de kilomètres de Paris, il se blesse à un œil à l’âge de trois ans en jouant dans l’atelier de son père, bourrelier. Une blessure qui s’infectera provocant la cécité des deux yeux. A l’âge de 10 ans, il rentre à l’Institut Royal des Jeunes Aveugles de Paris. Il y restera une bonne partie de sa vie, d’abord comme élève, ensuite en tant que professeur. C’est ici qu’il mettra au point son alphabet pour les personnes non voyantes. Cette invention est inspirée de celle du Capitaine Barbier de la Serre qui a mis au point l’« écriture nocturne », destinée à être utilisée dans l’obscurité par l’armée. Louis Braille, met au point son propre système alphabétique il fonde son système sur l’orthographe habituelle en utilisant six points pour représenter l’alphabet normatif. Il publie en 1829 un « Procédé pour écrire les paroles, la musique et le plain-chant au moyen de points à l’usage des aveugles et disposés pour eux ». Braille meurt en 1852, à l’âge de quarante-trois ans, victime de la tuberculose.

A Lire

« Louis Braille, le génie au bout des doigts », de Michaël Mellor aux éditions du Patrimoine, 207 pages, janvier 2009.