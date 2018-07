Art-thérapie : L’art qui a fait revivre Michel Leblanc

Art-thérapie : Quand l’art fait revivre !

Michel Leblanc est canadien et artiste-peintre international handicapé membre de « Visions sur l’art Québec », filiale de « Very Special Arts » qui promeut les artistes handicapés à l’international. Il est également conférencier et anime un atelier-conférence intitulé : « L’Art Rassemble », qui met en valeur les vertus de l’art et l’art-thérapie.

À travers son ouvrage « L’Art Qui Fait Revivre », il propose un récit qu’il souhaite inspirant et qui témoigne des bienfaits que lui ont apporté son art lors des rudes épreuves qu’il a eu surmonter dans la vie. Michel un jeune athlète ambitieux défie toutes adversités pour arriver à ses fins. Adolescent, il est victime d’intimidation et plonge dans la consommation de stéroïdes anabolisants. À vingt ans on lui diagnostique deux tumeurs aux seins. Passionné des arts, il se relèvera par sa thérapie miracle ; la peinture et réalisera le rêve de démarrer son entreprise. Plusieurs années plus tard, à la sortie d’un restaurant, il est victime d’un accident fatal, heurté dans un face à face par un chauffard. Frôlant la mort, les jambes écrasées, Michel sera hospitalisé pendant 6 mois. Cloué à son lit et n’ayant plus le goût de vivre, une bonne fée lui dénichera un atelier clandestin au sous-sol de l’hôpital afin qu’il se remettre à l’œuvre ». « L’Art qui fait revivre », Clermont éditeur, 208 pages, 22 euros.

Plus d’infos sur : www.michel-leblanc.com