Art-re-naissance allie art et sécurité routière

Le salon Art-re-naissance aura lieu du 6 au 13 juin 2009 dans les Salons Aguado (Mairie 9e, 6 rue de Drouot Paris). Un vernissage est organisé le jeundi 11 juin à 18 h 30 et une table ronde, lundi 8 juin de 11 h 00 à 13 h 00 sur le thème : Quel avenir après un accident de la route ? Quelle réinsertion professionnelle ? Loi 2002,2005, Quelles voies de recours juridiques après un accident de la route afin d’obtenir réparations, Intervenants : Nathalie Seibel – Neuropsychologue Orthophoniste, Me Etienne Riondet, avocat au Barreau de Paris spécialisé en préjudices corporels & médicaux, Philippe Streiff : ancien pilote de course, conseiller technique insertion handicap et conseiller technique auprès de la Déléguée interministérielle à la sécurité et circulation routière