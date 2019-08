Ariège: “Voyons le Sport différemment”

Le Football club de Pamiers a affronté hier le Club de l’Union Nationale des Aveugles et des Déficients visuels (UNADEV), champions nationaux. L’originalité de cette rencontre était basée sur un football joué par des personnes en situation d’handicap visuel contre des joueurs du FCP ayant les yeux bandés. Cette manifestationa permis une totale immersion dans le monde des déficients visuels. Etaient également proposés des activités comme le Torball, la pétanque adaptée, le tandem voyant- non voyant, le foot adapté, joué avec lunettes de simulations et bandeaux. Les partenaires de cette manifestation étaient l’APPM 09, le District du Foot de l’Ariège, le FCP, Handisport, le Comité départemental d’Handisport, la Mairie de Pamiers, et l’équipe de Cécifoot (UNADEV). Source: APPM de l’Ariège