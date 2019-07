Ariane Conseil et Vie quotidienne et audition s’associent

Comment favoriser l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes malentendantes ? C’est la problématique sur laquelle le cabinet Ariane Conseil et l’association Vie quotidienne et audition ont décidé de se pencher ensemble. En effet, ces deux structures viennent de s’associer dans le but de mettre en œuvre des actions communes axées sur deux grands thèmes :

– L’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes malentendantes (comprendre l’audition et la malentendance, analyser les situations de communication liées au poste de travail, accompagner et maintenir dans l’emploi les salariés malentendants, accompagner la mise en œuvre des compensations).

– La santé auditive au travail (prévention, dépistage, maintien dans l’emploi).

Ariane Conseil et Vie quotidienne et audition proposent ainsi des formations aux entreprises, services de ressources humaines, missions handicap et acteurs santé-prévention, des formations, ainsi que des animations et opérations de sensibilisation autour du sujet de l’audition.

Créée par Jérôme Goust journaliste-écrivain malentendant et auteur de différents ouvrages sur l’audition, l’association Vie quotidienne et audition œuvre pour une meilleure prise en compte des problèmes d’audition, de la prévention au dépistage et aux compensations. Son action se développe dans tous les versants de la vie quotidienne : vie privée, vie sociale, vie professionnelle… pour les personnes de tous âges.

Ariane Conseil, cabinet spécialiste du thème de l’emploi des personnes handicapées et acteur majeur de la santé et Qualité de Vie au Travail, conçoit et déploie des politiques et outils pour faire progresser la performance sociale et globale des entreprises.

Plus d’infos : www.l-ouie.fr et www.arianeconseil.fr