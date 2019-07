Ariane Conseil : 20 ans et une nouvelle orientation

A l’occasion de son vingtième anniversaire, Ariane conseil, cabinet spécialisé dans le développement des politiques handicaps, avait organisé le 10 juin 2010 une soirée festive à la Maison de l’Architecture à Paris. Ce fut l’occasion d’annoncer un tournant dans l’histoire de l’entreprise. Un anniversaire marqué par un positionnement élargi et une identité visuelle nouvelle. Les 20 ans seront aussi l’occasion, pour Sylvie Liberti et Valérie Tran d’officialiser l’évolution du positionnement du cabinet. Ariane Conseil offre désormais à ses clients des prestations autour de l’amélioration des conditions de travail et la prévention des risques professionnels : Troubles Musculo-Squelettiques, Risques Psycho-sociaux, stress au travail… Des sujets d’actualité qui, le jour J, seront au cœur des discussions entre consultants, ergonomes et invités.

Et comme un changement n’intervient jamais seul, des nouveaux supports de communication, plaquette et site internet, seront dévoilés, dans la foulée via un écran géant. Un univers coloré, raffiné, dynamique et professionnel, à l’image de l’équipe Ariane Conseil.

Bilan pour ce vingtième anniversaire : un nouveau positionnement, une nouvelle image, un nouveau départ !

Une soirée à l’image d’Ariane Conseil

Ce sont près de 200 personnes qui se sont croisées lors de la soirée pour partager un moment de convivialité autour d’un cocktail dînatoire concocté par l’ESAT “Les Fourneaux de Marthe et Matthieu”. Au cours d’interventions, Valérie Tran et Sylvie Liberty ont remercié leurs partenaires et leurs clients de la première heure, comme, entre autres, les Aéroports de Paris, le groupe Carrefour, Malakoff Médéric, les magasins Simply Market, Thales…. Elles ont évoqué les faits marquants de l’histoire du cabinet et rendu hommage à leur équipe pluridisciplinaire qui est rassemblée autour de valeurs humaines fortes et partagées. Une équipe de quinze professionnels tous présents à cette occasion.