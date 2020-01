Aquitaine : Cinq départements pleins de ressources

Lorsqu’on évoque le tourisme en Aquitaine, on pense bien sûr à Bordeaux, première ville française à avoir obtenu le label Destination pour tous, et récemment élue « European best destination 2015 ». Mais l’Aquitaine c’est aussi un immense territoire qui rassemble cinq départements dynamiques et de nombreuses ressources naturelles, culturelles et gastronomiques. Nous vous proposons une petite sélection de sorties accessibles labellisées Tourisme et Handicap pour tout type de handicap (moteur, visuel, auditif, intellectuel).

Dordogne (24)

• La Maison de la Pomme d’Or est à la fois un musée et un espace de jeux surprenants et ludiques. Entièrement consacré à la pomme, il propose de la découvrir ou de la redécouvrir sous tous ses angles : sa production, ses variétés, son goût, mais aussi tout ce qui concerne son histoire, ses mythes, ses anecdotes et tous les personnages célèbres qui y sont associés : Guillaume Tell, Blanche-Neige, Isaac Newton… Une sortie originale et instructive.

24270 La Nouaille

05 53 52 60 21

www.lanouaille.fr

• Le site départemental du grand étang de Saint-Estèphe propose de se détendre au bord de l’eau ou dans l’eau, tout en découvrant les nombreuses ressources de cet espace naturel aux multiples richesses. La baignade est accessible à tous grâce à une plage spécialement aménagée avec une surveillance pendant l’été. Le site comprend également une base de loisirs et plusieurs pontons de pêche.

24 360 Saint-Estèphe

05 53 06 82 70

www.cg24.fr

Gironde (33)

• Le Musée d’Aquitaine dévoile à travers plus de 700 000 pièces exposées l’histoire de la région et de tous les personnages qui participer à sa construction, de la préhistoire au XXe siècle, en passant par l’Âge de fer, l’Antiquité et l’époque médiévale. L’exposition permanente est organisée autour de trois grands thèmes : archéologie, histoire et ethnologie. Des animations sont régulièrement proposées : visites commentées, ateliers thématiques, conférences, projections…

20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux

05 56 01 51 00

www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

• Wine more time : C’est bien connu, Bordeaux est la capitale française de l’œnologie. Wine more time est le lieu idéal pour s’initier à l’art de la dégustation dans un cadre chaleureux, convivial et accessible à tous. Vous pourrez y découvrir les vins d’Aquitaine, mais aussi ceux de toute la France (à consommer avec modération) et les apprécier avec des assiettes de charcuterie et de fromage. Des soirées à thèmes et dégustations animées sont proposées.

8 rue Saint James, 33000 Bordeaux

05 56 52 85 61

http://winemoretime.blogspot.fr

Lot et Garonne (47)

• Gens de Garonne est un spectacle particulièrement original qui propose de découvrir en grandeur nature la véritable vie des habitants de la Garonne au gré des intempéries. Les spectateurs se retrouvent ainsi plongés dans un autre univers mis en scène grâce à des techniques empruntées aussi bien au cinéma qu’au théâtre, et des effets spéciaux impressionnants : gradins hydrauliques, montées des eaux sur la scène, maquette d’interprétation, documentaire 3D…

Rue de la cave, 47180 Couthures-sur-Garonne

05 53 20 67 76

www.gensdegaronne.com

• Le Musée de Préhistoire Sauveterre vous invite à stimuler tous vos sens pour plonger dans l’histoire et le quotidien de nos ancêtres. Quel que soit votre âge, vous apprécierez de faire de petites et grandes découvertes grâce aux maquettes, écrans tactiles et vidéos mis en place. Le musée intérieur est richement complété à l’extérieur avec le Sentier préhistorique de la Lémance et son site archéologique. Des ateliers à réaliser en famille ou en groupe sont proposés.

47500 Sauveterre-la-Lémance

05 53 40 73 03

www.sauveterre-prehistoire.fr

Landes (40)

• Le club de voile de Soustons Marensin est un club handivoile affilié par la Fédération Française de Voile (FFV). Ouvert toute l’année, il est accessible à tous et propose, dès l’âge de 7 ans des stages, cours particuliers et initiations à la voile et au Canoë Kayak. Le club organise également des balades familiales, avec ou sans skipper, sur différents types de bateaux.

Base de Laurens, 40140 Soustons

05 58 41 11 95

www.cvsm.org

• Le Ponton Handipêche d’Aire-sur-l’Adour est équipé d’un cheminement adapté pour en faciliter l’accès avec un handicap moteur. Il dispose également d’une banquette pour s’asseoir et répond à toutes les exigences prévues par le label Tourisme et Handicap pour les handicaps moteur, visuel, auditif et intellectuel. De nombreux autres pontons accessibles ont été installés dans le département : à Cazaux, Nasseys, Parentis Biscarosse, Aureilhan et Mimizan notamment.

Rue des graviers, 40800 Aire-sur-l’Adour

05 58 71 64 70

Pyrénées Atlantiques (64)

• La Roseraie de Barbary éveillera tous vos sens avec ses 800 variétés de rosiers disposés dans un cadre digne des plus contes de fées. Entièrement élaborée en rocaille, elle propose des collections de roses anciennes, anglaises et hybrides. Quatre kiosques ludiques et interactifs animent également la visite des petits et grands. Le site comprend un lieu de restauration et un salon de thé situés face aux Pyrénées.

19 Chemin Henri IV, 64800 Saint-Vincent

05 59 53 53 93

www.roseraiedesaintvincent.com

• Le Pôle muséographique des Salines de Salies-de-Béarn a pour objectif d’expliquer de manière ludique le fonctionnement de la production de sel à travers l’histoire de la création des Salines de Salies-de-Béarn, qui produisent aujourd’hui environ 2000 tonnes de sel par an ; et pas n’importe quel sel : il s’agit du sel utilisé dans le cadre de l’IGP du jambon de Bayonne. Vous pourrez évoluer facilement dans le musée grâce à un parcours audio-guidé, des bornes interactives, des vidéos et des vitrines d’exposition. L’esplanade et le belvédère situés à l’extérieur valent également le détour.

Avenue Jacques Dufourcq, 64270 Salies-de-Béarn

05 59 38 96 90

www.sel-salies-de-bearn.com